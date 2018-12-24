英超．红魔脱胎换骨争连胜．曼市要卫冕不容有失 “曼彻斯特双雄”曼联与曼市在上轮联赛一喜一忧，曼联在换帅后以5比1横扫卡迪夫，全队脱胎换骨；曼市则意外以2比3不敌水晶宫，在积分榜已落后领头羊利物浦4分。

（英国．伦敦24日讯）“蓝月亮”曼市接下来已不容再败，不然将进一步遭利物浦抛离，而精神面貌在上轮彻底改变的“红魔”曼联将在本轮争取连胜。

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“曼彻斯特双雄”曼联与曼市在上轮联赛一喜一忧，曼联在换帅后以5比1横扫卡迪夫，全队脱胎换骨；曼市则意外以2比3不敌水晶宫，在积分榜已落后领头羊利物浦4分。

以英超本赛季的争冠局势来看，输一场都非常致命，利物浦本赛季的表现非常稳定，18轮后15胜3平，因此很可能将目前与曼市的差距保持至赛季结束。在这样的情况下，曼市若接下来若再不慎输球，就等于亲手将冠军送给了利物浦，因此他们放眼在本轮客场击败“狐狸”莱斯特，以重返正轨。

曼市主帅瓜迪奥拉在上轮对垒水晶宫有些轻敌，没有让德布劳内首发，导致了最终的吞败，相信他在本轮会吸取教训。莱斯特在对垒曼市时也会主打防守反击，他们有可能效仿水晶宫，曼市得见招拆招。

穆帅下课群魔解放

曼联则在穆里尼奥下课，并由名宿“超级替补”索尔斯克亚成为暂代主帅后迎来改变，由于索帅主打攻势足球，这让在穆帅手下屡屡守球的红魔得到释放，结果攻击群像是要发泄长久以来的不满般蹂躏了卡迪夫，自2013年5月19日的功勋主帅弗格森告别战后再次单场入5球。

其实，曼联的前场不乏好球员，只不过穆帅的战术无法让他们得到发挥，更不用说他们在过去几个月因负面情绪没有认真踢球。如今，在穆帅下课后，所有球员都开心了，开始拿出真功夫了，因此本轮主场对垒排名倒数第二的哈德斯菲尔德，料取胜不成问题。