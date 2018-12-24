南北大道轮胎滚动事件·无线索警方难查 近日在社交媒体广传的南北大道轮胎滚动事件，初步相信于上个月发生在南北大道靠近鹅唛地区，但基于没有更多的线索，警方也无法继续追查轮胎下落。

（雪兰莪．八打灵再也24日讯）近日在社交媒体广传的南北大道轮胎滚动事件，初步相信于上个月发生在南北大道靠近鹅唛地区，但基于没有更多的线索，警方也无法继续追查轮胎下落。

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雪州交通调查及执法组主任阿兹曼警监针对网传轮胎自滚事件指出，警方迄今没有接获任何因这起轮胎在大道上滚动所引发的交通事故。

他说，警方在社交媒体流传该视频后向大道公司作出查询，初步相信该事件于上个月3日，发生在鹅唛地区。

他说，基于大道公司也无法提供任何有效的信息，负责调查的交警也无法得知轮胎的下落及是否有伤及道路使用者。

他指出，警方也向上传视频的民众查询，得知该视频并非对方所拍摄，该名网民只是在WhatsApp接到该视频后上传至脸书，没想到却引起网民热议。

这段视频的拍摄者相信是一名货车司机，他是在大道行驶时看到一粒轮胎在大道上滚动而放慢车速沿路跟拍，结果还因此遭到后方的罗里鸣笛。

那位司机被鸣笛后说道：“（那粒轮胎）几时停下都不懂，谁敢超我的车就去吧！小心变成受害者。”

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由于轮胎不断往左至右，从右到左移动，一辆在左边车道行驶的货车也放慢了车速，避免撞上轮胎，至于轮胎往右滚时，与一辆轿车“擦身而过”，惊险万分。

视频最后是那位司机驱车超过那粒轮胎，向轮胎“道别”，并发出笑声，令人莞尔！