英国多家电信商续挺华为5G 中国5G通讯设备大厂华为突围封堵再传斩获。英媒报道，英国行动电信运营商O2近日透露，该公司将继续在5G测试中使用华为的设备。此外，另有3家英国电信商也已陆续表态将继续使用华为的5G设备，共计已达成20亿英镑的协议。

（伦敦24日讯）中国5G通讯设备大厂华为突围封堵再传斩获。英媒报道，英国行动电信运营商O2近日透露，该公司将继续在5G测试中使用华为的设备。此外，另有3家英国电信商也已陆续表态将继续使用华为的5G设备，共计已达成20亿英镑的协议。

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英国金融时报指出，英国电信商O2表示将继续在5G测试中使用华为的重要设备，并于明年1月份进行新一代5G通讯网络

的试运营，届时将在伦敦200多个地点使用华为的硬体设备。

O2是英国第二大行动电讯商，仅次于EE，2006年被西班牙电信公司（Telefonica SA）收购。

2015年，香港首富李嘉诚旗下公司长和电信曾提出收购O2的计划，被欧盟反垄断机构否决。

报道称，O2公司本次决定，意味著英国4大行动通讯商都已和华为就5G设备测试展开合作。另外3家当中，EE作为英国电信集团（BT）旗下的公司，自今年2月以来就与华为展开了测试5G NR新通讯标准的合作。沃达丰（Vodafone）今年2月也跟华为联手，在西班牙成功完成全球首个5G通话测试；而长和电信旗下的英国电信公司“3”（Three UK）则与华为签署了价值20亿英镑的网络架构合约。

在美国施压下，共享情报的美、英、加、纽、澳的“五眼联盟”成员国先后以华为产品存在资安疑虑祭出封杀令。不过并非所有国家都抱持同样看法，华为上周公布，目前已获得25份的5G商用合约，包括日前与葡萄牙最大电信营运商Altice的5G合约等，以规模计仍稳坐全球首位。