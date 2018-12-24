英超．圣诞快车矢猎鹊．红军放眼半程不败 在主要竞争对手曼市近期2度输球失分下，利物浦成功将领先优势拉开至4分，但踢完与前功勋主帅贝尼特兹率领的纽卡索的比赛后，接下来2场将分别对决2大豪门阿申纳和曼市，因此这轮并没有失分余地。

萨拉赫在12月表现勇猛，6场比赛进5球2助攻，埃及球星将成为红军猎鹊的关键人物。（图：法新社）

（英国．利物浦24日讯）英超第19轮启动圣诞特快车，周三领头羊利物浦将坐镇主场迎战纽卡索，近6战全胜的红军，应能顺利“猎”喜鹊，以不败之姿告别上半季。

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在主要竞争对手曼市近期2度输球失分下，利物浦成功将领先优势拉开至4分，但踢完与前功勋主帅贝尼特兹率领的纽卡索的比赛后，接下来2场将分别对决2大豪门阿申纳和曼市，因此这轮并没有失分余地。

利物浦射脚萨拉赫在12月表现勇猛，各项比赛6场进5球2助攻，现以11球屈居射脚榜第2名，但距离榜首奥巴梅扬仅1球之差，若能保持进球气势，想迎头赶上不难。

红军伤病成隐忧

利物浦防线近期面临伤病困扰，戈麦斯和马蒂普已告别2018年，主力右后卫阿诺德能否赶上这场比赛仍是未知数。不过，红军防守依旧稳健，至今联赛近乎过半，却仅失7球，为5大联赛中失球最少的球队，平均1场仅失0.39球，当中在队中各防守数据皆名列前茅的“定海神针”范迪克功不可没。

而纽卡索在这赛季联赛4胜5和9负战绩，现以17分居第15名，与降级区有5分距离，近6场2胜2和2负，表现不过不失。

双方在英超共交手46回，利物浦以25胜10和11负占优，当中主场对战纽卡索29回仅于1994年4月输过1次，上赛季也取得1胜1和战绩。