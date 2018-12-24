林冠英：1月1日起每周检讨油价·确保人民不会打贵油 财政部长林冠英今日宣布，政府将从明年1月1日起重新实施每周检讨油价的机制，让油价每周浮动，确保人民不会在国际油价价格下滑时打贵油。

林冠英在发表文告指出，随着国际油价在近期下跌，国内RON95汽油也将在1月1日下调。

（吉隆坡24日讯）财政部长林冠英今日宣布，政府将从明年1月1日起重新实施每周检讨油价的机制，让油价每周浮动，确保人民不会在国际油价价格下滑时打贵油。

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他在发表文告指出，随着国际油价在近期下跌，国内RON95汽油也将在1月1日下调。

林冠英表示，政府是以每月检讨的机制来鉴定汽油价格，这也意味着国际油价在12月的价格，将决定明年1月国内油价是上涨，还是下跌。

他补充，尽管政府已将RON95汽油顶价设定在每公升2.20令吉，柴油价格为2.18令吉，但政府在国际油价高于此价格时，为人民提供汽油津贴；然而，一旦国际油价低于政府设定的顶价，人民则无法即刻获益，必须继续以高于国际油价的价格添油。

有鉴于此，政府宣布在国际油价下滑的情况下，实施每周检讨油价机制。

林冠英表示，一旦国际油价高于政府设定的顶价，政府也将依据2019年财政预算案的宣布，为符合资格者提供汽油津贴。