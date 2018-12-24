杨幂刘恺威离婚·公司市值缩水12亿 杨幂和刘恺威离婚事件，震惊娱乐圈。杨幂所投资的嘉行传媒也正在经历阵痛期，市值缩水约12亿令吉。

（图：档案照）

（中国．北京24日讯）杨幂和刘恺威离婚事件，震惊娱乐圈。杨幂所投资的嘉行传媒也正在经历阵痛期，市值缩水约12亿令吉。

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据报道，杨幂在2015年跟富商曾嘉、赵若尧等人合资嘉行传媒，旗下还有迪丽热巴、张彬彬等艺人，当初的资本额为约6亿令吉，如今却成为约121亿令吉，投资眼光相当精准。不过11月时，嘉行传媒被股东尚世影业转让股权，公司市值蒸发10%，约剩109亿令吉。如今杨幂与刘恺威离婚，也让外界猜测是否会对嘉行传媒的发展产生影响。

（图：档案照）

网民列刘恺威7大罪

有关杨幂与刘恺威离婚事件，成为热门话题，有网民认为，离婚问题完全出在刘恺威身上，并整理出刘恺威7宗罪，包括曾经宣称自己是不婚主义；恋爱期间向粉丝透露自己跟杨幂恋情内幕，不注重杨幂隐私；接私活违约导致杨幂零片酬客串；恋情中间多次向媒体炒作结婚消息，导致杨幂被骂恨嫁女；送杨幂豪宅，但是杨幂父母去香港却只能住酒店；送杨幂股份，但是实际是为了利用杨幂摆脱风险；拍摄《盛夏晚晴天》明明两人都是主演刘恺威却强压杨幂占尽风头。网民看后直呼“杨幂离的好！渣男无须留恋”，不过也有网民支持刘恺威表示“男不坏女不爱！这都杨幂的命”。