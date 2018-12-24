意甲．国米大战拿波利．斑马追百分纪录 祖云上周末刚刚以1比0小胜强敌“红狼”罗马，提前抢下意甲半程冠军作为最佳圣诞礼物。不过，斑马军团并不会在冬休前就此停下脚步，因为摆在球队面前的还有两个纪录，分别是意甲半程积分历史纪录以及2018年积分过百这两大纪录。

祖云主帅阿勒格里透露ç罗可能在周中的联赛轮休，上轮联赛破门打入全场唯一进球的克罗地亚锋霸将担起进球重任。（图：法新社）

（意大利．罗马24日讯）意甲联赛在冬休前赶场上演，圣诞节次日就马上进行第18轮联赛，在积分榜大幅领先的“斑马军团”祖云杜斯客战“女神”亚特兰大，有望迎来联赛9连胜，以继续冲击两大纪录；而积分榜排名第2的拿波利将在客场大战排名第3位的国际米兰。

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祖云上周末刚刚以1比0小胜强敌“红狼”罗马，提前抢下意甲半程冠军作为最佳圣诞礼物。不过，斑马军团并不会在冬休前就此停下脚步，因为摆在球队面前的还有两个纪录，分别是意甲半程积分历史纪录以及2018年积分过百这两大纪录。

意甲半程积分纪录是祖云在2013/14赛季的52分，在17轮拿到49分之后，斑马军团只要击败本轮的亚特兰大和下一轮的桑普多利亚，就能将这一纪录提升到55分。

此外，祖云在2018年，已拿到了97分，只要再拿3分就将成为唯一一支得分过100的球队，所以本轮面对亚特兰大，志在全取3分。

C罗可能轮休

葡萄牙巨星“C罗”罗那多在上轮联赛踢出了登陆意甲以来最郁闷一战，尽管足足轰出了10脚射门，但却始终无法攻破罗马门将奥尔森把守的球门，不仅在意甲射脚榜落后热那亚前锋皮扬特克2球，也在2018年进球数落后他在西甲的老对手梅西5球，但尽管如此，祖云主帅阿勒格里可能让他休战。

阿帅说：“C罗在与罗马的比赛有过几次机会，碰巧遇到了奥尔森的出色表现。下一场比赛他可能会休息。”

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本轮的另一场焦点战是“蓝黑军团”国际米兰在主场大战“天蓝军团”拿波利，前者急于走出前4轮只有一胜的低迷危机，后者则放眼联赛5连胜。

连续3场联赛不胜（1平2负）的“红黑军团”AC米兰已跌出前积分榜前4位，本轮客场喜迎排名倒数第2的弱旅弗罗西诺内，一定要拿下胜利，否则主帅加图索面临下课危机。