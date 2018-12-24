10月领先指标略改善‧明年首4月经济有增长 统计局公布，10月领先指标表现，按年从9月的负成长1.7%略改善至略负成长0.7%；领先指标主要是观察未来4至6个月的平均经济表现趋势。

（吉隆坡24日讯）大马10月领先指标略改善，预示在明年2月至4月的经济有望获得成长。

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统计局公布，10月领先指标表现，按年从9月的负成长1.7%略改善至略负成长0.7%；领先指标主要是观察未来4至6个月的平均经济表现趋势。

统计局首席统计师拿督斯里乌兹马希丁表示，按月而言，10月的领先指标指数从9月的117.9点增长1.2%至119.3点。

他说：“这主要受其他基本贵金属和有色金属实际进口增加0.4%所带动。”

10月领先指标的7项组成指数都显示成长，除了基本贵金属和有色金属，半导体进口也增加0.2%；其他诸如新公司注册增0.2%、实际货币供应（M1）增0.1%、马股工业指数增0.1%、制造业预估销售值增0.1%，以及批准房屋单位增0.1%。

与此同时，检视当前经济状况的同步指标，在10月扬升1%。其中两项组成指标显示成长的是零售贸易量指数增0.5%，以及公积金实缴纳增0.2%。

按年而言，同步指标在10月增长3.9%，比较之下9月成长率只有3.4%。

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大马10月的落后指标按年增长5.1%。