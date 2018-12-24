5敦奥选手禁药复检落网．举重奥运前景堪忧 乌克兰选手托罗克蒂伊于伦敦奥运男子105公斤级以总成绩412公斤力压伊朗选手纳西尔萨拉（411公斤）夺金，其将被剥夺的金牌将由后者递补获得。

（匈牙利．布达佩斯24日讯）国际举重总会日前宣布，在针对2012年伦敦奥运会举重项目兴奋剂的复检中，共有5名选手结果呈阳性，其中包括2名该届夺牌选手和2名奥运金牌选手。

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乌克兰选手托罗克蒂伊于伦敦奥运男子105公斤级以总成绩412公斤力压伊朗选手纳西尔萨拉（411公斤）夺金，其将被剥夺的金牌将由后者递补获得。

该项目第4名的乌兹别克选手努鲁丁诺夫也在复检中落网。他于2013年举出世界冠军，并在2016年里约奥运和今年的雅加达亚运夺金。

另一位涉药夺牌选手则是夺得56公斤级铜牌的阿塞拜疆选手赫里斯托夫，他在当时共举出286公斤，其奖牌位置将由越南选手陈黎国全补上。

另2位落网选手则分别是出战男子85公斤级白俄罗斯选手诺韦高乌和女子69公斤级别选手达鲁兹妍。

国际举重联合会在文告中表示，这些运动员的最终处理结果将由国际奥委会决定。

举重在1896年第1届现代奥运会就是正式比赛项目，然而近年来这项目却被兴奋剂阴影所笼罩。国际奥委会也曾于2017年第131次全会上，向国际举重联合会发出最后通牒，如果再不清查兴奋剂问题，举重项目就将被踢出2024年巴黎奥运会。直至今日，举重项目仍处于“考察期”。