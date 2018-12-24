谢伟欣：圣诞节快乐！ 我不是基督教徒，但是和许多人一样，喜欢圣诞节。

我不是基督教徒，但是和许多人一样，喜欢圣诞节。

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在没有四季的国度，商场以白色泡沫制造白茫茫雪景、悬挂美丽灯饰的圣诞树、巧克力、圣诞老人，还有堆积成山的礼物，伴随悦耳的圣诞歌，整个气氛围绕在欢乐中。



圣诞树装饰下，总会看到成群的大人小孩，拿起智能手机开心的拍照，不管是华人、土著或马来人，每个人脸上都挂<7740>快乐的笑容，在镜头及璀璨装饰前留下美丽俏影。



在砂拉越这片和乐土地，不管是任何种族或宗教节庆，各族人民总是满心欢喜的一同欢庆。在这里，没有太多的你的宗教或我的宗教之分，华人年节传统习俗如舞狮，也深受土著及马来同胞喜爱、不管是任何宗教信仰，可自由的戴上圣诞帽，高唱圣诞歌。



有伊斯兰宗教司背景的哲莫仁区州议员祖安达再曾说过，穆斯林也能够与他族一同欢庆圣诞节，甚至戴上圣诞帽，并打趣说，戴上圣诞帽与基督徒朋友一同欢庆圣诞节，不会因此变成“圣诞老人”，也不存有任何被“传教”或会因此影响本身宗教信仰的可能。



在砂拉越，你可以快乐的与所有族群朋友分享佳节喜悦，不会有所谓的种族和宗教敏感，这就是砂拉越让人称羡的和谐一面。



相较于砂拉越，西马在种族及宗教课题上激化表现，让人感到担忧。而这一切，与政治人物纷纷在种族课题叫嚣，离不开关系。

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包括近日教育部长马智礼发表的“传教”言论，不管是有意或无意，作为一名内阁部长发表这种欠缺敏感度、不得体的言论，实属不该。



作为一名国家领导，在种族及宗教课题一而再引发冲突及争议之际，理应扮演制衡角色，让我国各族挽回过去数十年的和谐关系，以免沦落到互相猜疑的地步。若不控制偏激言论，可能问题将更激化，种族问题将一发不可收拾。



对基督徒，圣诞节是纪念耶稣诞生的日子，这一天也是与众人分享爱、喜悦、和平和感恩节日。



不管是纪念耶稣，或纯粹以一个非教徒的身份分享喜悦的节日，期望这个给人温馨感觉的圣诞佳节，为我们带来更多的和平与喜悦，让互相猜疑及极端远离我们。

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圣诞节快乐！



（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：谢伟欣）