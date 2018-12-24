NBA．柯里绝杀勇士挫快艇．雷霆落败缘悭登顶西部 这场比赛快艇在上半场一度以71比67领先，当中3分球16投13中，命中率高达8成，命中数也打破了队史常规赛半场纪录。不过，快艇的3分球在第3节后段失去准头，勇士也打出一波10比3，在末节开始前反倒领先9分。

对快艇得42分的勇士后卫库里（持球者）于比赛最后0.5突破投入准绝杀，再度上演救主戏码。（图：美联社）

（奥克兰24日讯）卫冕冠军勇士主场凭藉着当家球星柯里终场前的0.5秒绝杀，最终以129比127力挫快艇。

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这场比赛快艇在上半场一度以71比67领先，当中3分球16投13中，命中率高达8成，命中数也打破了队史常规赛半场纪录。不过，快艇的3分球在第3节后段失去准头，勇士也打出一波10比3，在末节开始前反倒领先9分。

柯里杜兰特合得77分

快艇在最后1节全力追分，并数度追平甚至领先，无奈最终逃不过柯里的绝杀。当时双方战成平手，柯里持球单打，面对哈雷尔突破上篮成功，仅留给快艇0.5秒进攻时间，比赛随后也在快艇哈里斯3分不入下结束。

柯里这场比赛豪取全场最高的42分，与35分12篮板的杜兰特领衔全队5人上双；快艇共6人上双，当中替补58分“吊打”勇士替补（19分），但最终仍无奈吞败。

另一边厢，雷霆客场以112比114不敌木狼，4连胜终结，同时也错失了西部登顶机会。雷霆的维斯布鲁克23分10篮板1助攻3双、乔治31分全场最高但错失绝杀球；木狼方面由终场前投入关键进球的维金斯30分领衔6人得分上双。

凭藉比赛最后3分钟4记3分球带动13比3攻势，灰熊最终主场以107比99打败湖人。灰熊新秀杰克逊交出全场最高的27分外带9篮板佳绩，马克卡索尔17分9篮板8助攻准3双；湖人“詹皇”勒布朗詹姆斯24分14篮板7助攻皆为全队最高。

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热火变魔术5连胜

当天其他比赛战报，热火115比91轻取魔术5连胜；老鹰98比95险胜活塞取得3连胜；溜马105比89以17分优势大胜术士；艾尔温打出25分领衔全队5人上双助塞尔蒂人119比103打败黄蜂；独行侠加时赛118比121不敌拓荒者惨遭7连败；国王122比117送鹈鹕4连败；骑士92比112不敌公牛苦吞3连败。\

美国NBA职业篮球联赛

26日赛程

底特律活塞 对 华盛顿术士

奥兰多魔术 对 凤凰城太阳

亚特兰大老鹰 对 印第安纳溜马

布鲁克林篮网 对 查洛特黄蜂

迈亚米热火 对 多伦多暴龙

芝加哥公牛 对 明尼苏达木狼

墨菲斯灰熊 对 克利夫兰骑士

达拉斯小牛 对 新奥尔良鹈鹕

圣安东尼马刺 对 丹佛金块

洛杉矶快艇 对 沙加缅度国王



25日赛程

纽约人 对 密尔瓦基公鹿

休斯顿火箭 对 奥克拉荷马雷霆

波士顿塞尔蒂人 对 费城76人

金州勇士 对 洛杉矶湖人

犹他爵士 对 波特兰拓荒者



23日成绩

底特律活塞 负 亚特兰大老鹰──95 比 98

印第安纳溜马 胜 华盛顿术士──105 比 89

波斯顿塞尔蒂人 胜 查洛特黄蜂──119 比 103

布鲁克林篮网 胜 凤凰城太阳──111 比 103

克利夫兰骑士 负 芝加哥公牛──92 比 112

奥兰多魔术负迈亚米热火──91 比 115

沙加缅度国王 胜 新奥尔良鹈鹕122 比 117

奥克拉荷马雷霆 负 明尼苏达木狼112 比 114

金州勇士 胜 洛杉矶快艇──129 比 127

波特兰拓荒者 胜 达拉斯独行侠──121 比 118（加时）

洛杉矶湖人 负 墨菲斯灰熊──99 比 107

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