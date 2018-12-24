柔苏丹后：无论任何宗教·都有庆祝节日的权力 柔佛苏丹后拉惹查丽苏菲雅表示，我国人民无论信仰任何宗教，都有庆祝其节日的权力，苏丹后也代表柔佛苏丹依布拉欣陛下及王室成员，祝贺全国人民圣诞节快乐。

苏丹后回忆当年在英国协助室友装饰圣诞树的时光，室友们并非要她违背信仰，只是看中她拥有艺术及创意天份。

（柔佛．新山24日讯）柔佛苏丹后拉惹查丽苏菲雅表示，我国人民无论信仰任何宗教，都有庆祝其节日的权利，苏丹后也代表柔佛苏丹依布拉欣陛下及王室成员，祝贺全国人民圣诞节快乐。

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苏丹后今日在柔佛王室官网撰文说，每个人都必须好好的互相了解，并拥有像记者一般的好奇心。

“我从13岁开始便在英国生活，直到11年前才离开，当年朋友们邀请我一起庆祝圣诞节，并不会质疑我的种族或宗教。”

苏丹后回忆当年在英国协助室友装饰圣诞树的时光，室友们并非要她违背信仰，只是看中她拥有艺术及创意天份。

“我这次在英国度假时，也与3位英国朋友相聚，离开前我送他们每人一张圣诞卡及小礼物，并且互相拥抱，约定再次见面。”

苏丹后说，英国人庆祝圣诞节的热闹景象，跟大马穆斯林庆祝开斋节并无分别，任何人都有权利庆祝节日。

“当我回家前，我也忙着购买礼物及装饰品，这是为了要庆祝圣诞节吗？当然不是，这是因为我的二儿子在12月25日出生，所以我每年都要为他庆祝，难道你不同意吗？”