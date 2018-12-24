柔苏丹后：无论信仰任何宗教·“人人有权庆祝节日” 柔佛苏丹后拉惹查丽苏菲雅表示，我国人民无论信仰任何宗教，都有庆祝其节日的权利，苏丹后也代表柔佛苏丹依布拉欣陛下及王室成员，祝贺全国人民圣诞节快乐。

柔佛苏丹依布拉欣陛下与苏丹后拉惹查丽苏菲雅透过脸书，祝福柔佛州子民“圣诞节快乐”。

（柔佛．新山24日讯）柔佛苏丹后拉惹查丽苏菲雅表示，我国人民无论信仰任何宗教，都有庆祝其节日的权利，苏丹后也代表柔佛苏丹依布拉欣陛下及王室成员，祝贺全国人民圣诞节快乐。

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苏丹后今日在柔佛王室官网撰文说，每个人都必须好好的互相了解，并拥有像记者一般的好奇心。

“我从13岁开始便在英国生活，直到11年前才离开，当年朋友们邀请我一起庆祝圣诞节，并不会质疑我的种族或宗教。”

苏丹后回忆当年在英国协助室友装饰圣诞树的时光，室友们并非要她违背信仰，只是看中她拥有艺术及创意天份。

“我这次在英国度假时，也与3位英国朋友相聚，离开前我送他们每人一张圣诞卡及小礼物，并且互相拥抱，约定再次见面。”

苏丹后说，英国人庆祝圣诞节的热闹景象，跟大马穆斯林庆祝开斋节并无分别，任何人都有权利庆祝节日。

“当我回家前，我也忙着购买礼物及装饰品，这是为了要庆祝圣诞节吗？

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当然不是，这是因为我的二儿子在12月25日出生，所以我每年都要为他庆祝，难道你不同意吗？”

柔佛苏丹偕后祝基督徒圣诞节快乐

柔佛苏丹依布拉欣陛下与苏丹后拉惹查丽苏菲雅及王室成员今日也透过脸书祝福基督徒“圣诞节快乐”。

陛下的脸书专页写，“希望所有柔佛州子民庆祝圣诞节的爱，喜悦与和平，与家人和朋友度过美好的时光。”