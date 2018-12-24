元首杯决赛圈燃战火．警察力阻森夺3连霸 今年的元首杯迎来第60届，做出了两大改变，那就是开放球会参赛和增设入选赛。而入选赛在上周进行，金群利篮球俱乐部和西港马来西亚猛龙成功拿下决赛圈资格，决赛圈将在26日至31日举行，地点仍然是大马篮总室内体育馆。

森美兰今年将面对实力更强的“超级联军”，他们最终能否实现3连冠的壮举？（图：星洲日报）

（吉隆坡24日讯）今年的元首杯仍然有“超级联军”，只不过从马六甲换成了警察，那他们能否完成去年未能完成的任务，阻止森美兰夺冠？

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今年的元首杯迎来第60届，做出了两大改变，那就是开放球会参赛和增设入选赛。而入选赛在上周进行，金群利篮球俱乐部和西港马来西亚猛龙成功拿下决赛圈资格，决赛圈将在26日至31日举行，地点仍然是大马篮总室内体育馆。

警察主力为前国手

由于猛龙在星期日（23日）的入选赛决赛通过加时以73比69击败金群利，因此被分到有放眼实现3连霸的森美兰、大马篮总挑选队及武装的A组，亚军金群利则会与警察、霹雳以及彭亨同在B组。

去年，为了阻止以国家队为班底的森美兰卫冕冠军，马六甲、警察和砂拉越三股势力组成“超级联军”，并以马六甲为名组队，不过他们在决赛不敌森美兰。今年，“超级联军”将以警察为名组队，有苏永庆、廖慈辉、朱伟鸿、黄锦荣、黄伟诚、罗树辉、陈利伟、魏川进和黄万新等名将助阵。

森以亚洲杯入选赛班底出击

至于森美兰，仍然由国家队为班底，阵容基本与在上个月征战2021年亚洲杯男篮东区次圈入选赛一样，只不过由林俊顶替了叶良权，其余球员还是黄亿豪、陈俊宏、郭添源、张国豪、麦洛城、曾梓峰、王伟涌、吕威洋、刘伟荣、蒲霆军与汤清晨。

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而国家队在入选赛表现出色，成功击败印尼和新加坡，且仅以4分惜败泰国，因此森美兰在决赛圈的实力超群。

不管怎样，本届赛会依然是现役国手与前国手争冠的剧情，而森美兰最终能否实现3连冠，成为众人关注的焦点。

警察两大核心苏永庆（左）与魏川进（右）将在今年的元首杯与国家队前队友陈利伟，黄伟诚，罗树辉和黄万新等联手，试图阻止森美兰实现3连冠的目标。

称警察全员都打得

林兆兴：森夺冠有难度

森美兰的领队林兆兴在谈到争冠时说：“有机会，但是有难度，警察也很强。警察的实力好过去年（去年是马六甲），球员的个人技术出色，在各方面都很平均。去年，他们只用了8至9个球员（马六甲），而今年我看他们所有的球员都能打，是一大挑战。

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据悉，他们今年还招揽了苏永庆和廖慈辉等悍将，阵容比去年更完整。”

“因此，可以说我们晋级半决赛是没有问题，而争冠得在之后才看看怎样。”

另外，本届赛会可能出现金群利一队（森美兰）与二队（金群利篮球俱乐部）交手的情况，对此林兆兴说：“照理来讲，一队获胜的几率自然会比较高，但我们要的是两队都打好比赛，拿出最好的表现。其实，我们既然接手了国家队，就要增加储备的力量，这样若一队有任何球员受伤，那还有人选顶替。”

“而且，若在接近一个比赛开打时有突发状况出现，我们也不能随便找其他球员顶替，我们必须找一名有长期训练的球员，而有了二队，我们就有13、14甚至是第15名球员。”

林兆兴还表示，自从有了二队，一队的精神面貌完全改变，他说：“二队的出现激励了一队取得更多进步，两队之间形成良性的竞争，我可以保证现在一队所有球员的心态都不同。之前，一队的板凳球员或许会爱练不练，他们或许没有出场比赛，但还是不会被替换。

但现在情况不同了，只有最好的12人才有资格进入一队。”

江俊隆：警察也有机会夺冠

警察教练江俊隆在谈到争冠机会时说：“有机会，五五波吧，但我们的球员是老球员，可能在体能方面会处于下风，去年马六甲在决赛也是因这个原因败阵。我知道大家看好我们能晋级决赛，若能这样当然是最好，而从小组来看，我们晋级半决赛应不成问题。”

谈到联军在今年的阵容更强大，江俊隆说：“若以牌面来看，我们的阵容确实看起来比去年强，但球队今年少了陈国泰，我是觉得比较可惜。”

黄伟杰：猛龙拼闯半决赛

率领猛龙夺冠的少帅黄伟杰在谈到决赛圈时说：“比起B组，我认为我们在A组更有机会晋级半决赛，因B组的竞争很激烈，而我们在A组还有机会与大马篮总挑选队及武装一拼。”

虽然猛龙的主要任务是专注准备1月2日对垒西贡热火的ABL东南亚篮球联赛，但既然如今已晋级决赛圈，因此黄教练表示他们还是会尽力却争取晋级半决赛。

女子组实力一枝独秀

森美兰夺冠志在必得

至于女子组方面，只有昔加末篮协、焱鸷体育俱乐部、森美兰、金群利篮球俱乐部和登嘉楼5队参赛。而森美兰也是以国家队为班底组队，招揽了苏韦颖、叶佛仪、陈巧婷、彭慧萍和刘佩棋等国手，基本上冠军已成囊中物。

第60届大马篮总/金群利元首杯全国篮球赛

决赛圈

日前：12月26日至30日

地点：大马篮总室内体育馆



26日赛程

上午11点20分──男A：森美兰 对 西港马来西亚猛龙

下午1点──男A：大马篮总挑选队 对 武装部队

下午2点40分──女子組：森美兰 对 金群利篮球俱乐部

下午4点20分──女子組：吉隆坡 对 焱鸷体育俱乐部

下午6点──男B：警察 对 金群利篮球俱乐部

7.40pm──男B：霹雳 对 彭亨

23日成绩

入选赛决赛

西港马来西亚猛龙 胜 金群利篮球俱乐部──73比69（加时）



季军战

暴走骑士 胜 纳闽──68比46