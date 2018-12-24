马股成提款机‧外资上周净卖4.64亿 油价下挫、美国升息，再加上市场欠缺利好因素驱动，包括马股在内的亚洲主要股市再成外资提款机。外资上周从马股撤资高达4亿6400万令吉，创下10月以来的3个月最大单周卖超。

（吉隆坡24日讯）油价下挫、美国升息，再加上市场欠缺利好因素驱动，包括马股在内的亚洲主要股市再成外资提款机。外资上周从马股撤资高达4亿6400万令吉，创下10月以来的3个月最大单周卖超。

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上周外资撤离额显著超越前周的3亿1430万令吉，卖超额1亿4980万令吉。

这已经是外资连续第七周卖出马股，7周平均每周撤出2亿5090万令吉。

MIDF资金流报告显示，上周外资全周都在卖股。周一油价暴跌让外资逃离马股，而在周四外资套利显著触顶达1亿4370万令吉，以致综指在当日下跌幅度达0.31%。

MIDF归咎于市场忧虑油价下跌，布兰特石油在上周四下滑5.1%至每桶53.8美元的一年新低。

不过，马股综指在周四深跌后，周五大幅反弹19.72点，以1670.28点作收，站稳1670点水平。

总结12月至今，外资已经连续3个月撤资，在马股3周共提款8亿5870万令吉。

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再多一周即告别2018年，MIDF预期外资今年总共会撤走115亿令吉。

外资今年已撤117亿

BIMB研究补充，开年至今，外资在马股已经撤离117亿令吉，为2015年以来的新高点。

尽管外资撤离额逾百亿令吉，但MIDF表示，在该行追踪的7个主要亚洲股市中，马股仍是外资第二低撤资的股市。曼谷股市上周逆市吸资530万美元，成为最亮眼市场。

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外资上周积极从亚洲股市提款，在7个主要股市撤走8亿2300万美元，尽管撤离额比较前周的12亿美元略逊色。外资在韩国撤走1亿1770万美元，在台湾卖超3亿2590万美元；东南亚方面，外资在菲律宾和印尼各撤走4750万美元和2亿零530万美元。

散户和本地机构 力抗外资卖压

根据交易所资料显示，在外资撤离的当儿，大马散户和本地投资机构成为股市中流抵柱，积极买股，力抗外资卖压。散户更在外资连续不断净卖时净买入，上周净买9640万令吉，截至11月30日当周，散户净买高达5亿7610万令吉，力抗外资和本地投资机构的沉重卖压。外资当周卖2亿4480万令吉。

过去6周，本地投资机构除了在截至11月30日当周净卖3亿3130万令吉外，其他周都是净买；上周净买额达3亿6770万令吉。

外资上周在马股每日平均交易值（ADTV）增加16.1%至12亿令吉。其中4个交易日，外资交易值都超过10亿令吉。散户参与度亦有成长，增17.6%至7亿零610万令吉。

云顶沽压沉重

个股方面，云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）旗下的主题公园仍存变数，市场对该公司前景充满隐忧，导致该股仍受到卖压，共卖出836万令吉。油价下滑，油气公司戴乐集团（DIALOG,7277,主板能源组）亦遭撤离811万令吉。

联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）上周股价虽跌2.48%，外资见机不可失，大手笔吸纳，净买1338万令吉，对比前周的买入额为566万令吉，多出1倍。

马银行获青睐

同为银行股的马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）亦获外资青睐，由净卖转净买，买入404万令吉，对比前周净卖额为1045万令吉。

BIMB相信，在最后一周的交易日，本地基金机构将会买入综指股，不过，大马经济与企业盈利成长弱，再加上国际油价走低，难以驱动市场“买马股”主题。