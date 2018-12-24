新婚2个月疯传有孕·赵丽颖爆怀男娃 31岁中国女星赵丽颖10月宣布嫁给大9岁的冯绍峰，随后就一直被传出怀孕消息，还多次被目击凸肚，不过夫妻俩皆未对外正面回应。近日又有港媒爆料，赵丽颖确实已经怀孕，而且是个男宝宝，预产期是在2019年3月，照时间推算，目前已经怀孕7个月左右。

（图：微博）

（中国．北京24日讯）31岁中国女星赵丽颖10月宣布嫁给大9岁的冯绍峰，随后就一直被传出怀孕消息，还多次被目击凸肚，不过夫妻俩皆未对外正面回应。近日又有港媒爆料，赵丽颖确实已经怀孕，而且是个男宝宝，预产期是在2019年3月，照时间推算，目前已经怀孕7个月左右。

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报道指出，赵丽颖虽然一直未有对外公开，对身边亲友并没有特别隐瞒，甚至透露预产期是在明年3月，而且肚里怀的是个男娃。

据悉，冯绍峰先前还曾向身边亲友解释，两人迟迟没有去拍婚纱照，就是因为赵丽颖不希望挺着大肚子拍，但小孩出生后，会再去补拍。不过两人不算办婚礼，反而是儿子的百日宴就会大肆庆祝。

另一方面，赵丽颖先前曾被拍到现身婴儿用品店选购纸尿片。从网上曝光的各种照片看来，她似乎有意借角度遮肚子，因此怀孕的消息，并非空穴来风。