路跑赛征收认可费．沈志强：需遵国家体育原则 在大马田总向体育专员署的建议中，任何人主办路跑赛10公里或以下只供大马参赛者，必须付给大马田总3000美元（约1万2540令吉）。

（布城24日讯）体育专员将会深入研究大马田径总会的建议，即向国内各项路跑赛征收认可费。大马田总这项建议，是想避免重演安全事故，同时也可做为推动田径基层发展的经费。

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不过，青体部副部长沈志强昨日在其个人推特上表示，虽然国内体育总会可以订下各自的规则，但是也需要遵守国家的体育基本原则。

体育专员将深入研究

他说，各体总需要尊重各项基本原则，以便鼓励社会各阶层人士积极参与运动。他表示，体育专员署将会深入研究。

在大马田总向体育专员署的建议中，任何人主办路跑赛10公里或以下只供大马参赛者，必须付给大马田总3000美元（约1万2540令吉）。

而超过10公里至21公里之间的路跑赛需付5000美元（约2万零900令吉），而从半马拉松至全程马拉松的低于3000参赛者，需付1万美元（约4万1780令吉），超过3000名参赛者则需付1万5000美元（约6万2680令吉）。

任何马拉松若有外国参赛者及多于3000名参赛者则需付2万美元（约8万3575令吉），而少于3000名参赛者，每名参赛者征收12令吉。

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大马田总宣布的这项认可费建议引起国内跑步界的震撼，因为这将带来多方面的影响，跑者需缴付更高的报名费，受影响的路跑赛也可能因此停办，影响推展跑步。