大马羽总不会无视贡献．诺萨：看能给顺莹什么帮助 大马羽总会长拿督斯里诺萨表示，虽然羽总现在主要目标是栽培优秀的年轻球员，而炳顺与柳莹也做出让人吃惊（退出国家队）的决定，但羽总仍然不会就此忽视他们。

大马羽总会长诺萨赞扬国羽年轻球员在今年的表现，证明羽总的努力看到了成效。（档案照）

（吉隆坡24日讯）大马羽总准备好与青体部合作，给予退出大马国家羽球队的里约奥运会混双银牌得主“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹帮助。

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大马羽总会长拿督斯里诺萨表示，虽然羽总现在主要目标是栽培优秀的年轻球员，而炳顺与柳莹也做出让人吃惊（退出国家队）的决定，但羽总仍然不会就此忽视他们。

诺萨继续表示，羽总感恩炳顺与柳莹在2016年里约奥运会夺得银牌的贡献，因此会看看能给他们提供什么帮助。

他说：“他们（炳顺与柳莹）应该知道，他们选择职业球员的道路会经历什么。你无法两全其美。这并不是羽总开除他们，而是他们离开了羽总。因此，对于他们选择走外面的道路，我们给予祝福。”

“不过，我们仍然珍惜他们此前的贡献，现在我们将讨论羽总或青体部可以提供给他们什么帮助。”

目前世界排名第6位的炳顺与柳莹在11月29日向羽总提交辞职信，将在2019年1月1日正式离开国家队，他们选择以自己的方式朝2020年东京奥运会前进，给处于动荡的国羽抛下震撼炸弹。

策划好前往东京之路计划

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随后，青体部长赛沙迪给予炳顺与柳莹保证，会协助他们争夺2020年东京奥运会参赛资格和为国家争夺奖牌。

对此，诺萨表示，羽总现在的主要任务，是策划“前往东京之路计划”，协助最好的国羽球员在2020年东京奥运会面对挑战。

无论如何，“前往东京之路计划”还处于讨论阶段，需等待国家体育理事会（MSN）的批准。