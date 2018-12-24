【暖势力】渡边要消除日“自杀森林”污名．音乐疗愈法救寻短见者 日本富士山音乐人渡边（音译：Kyochi Watanabe）用音乐疗愈法抚慰自杀者的心灵，以盼透过美妙的音乐能及时挽救那些欲自寻短见的人，并早日让青木原树海摆脱“自杀森林”的坏名声。

音乐人渡边8年来致力于用音乐去使人们放弃自杀，毕生所愿日本青木原树林摆脱“自杀胜地”的污名。

（日本．山梨县24日讯）日本富士山音乐人渡边（音译：Kyochi Watanabe）用音乐疗愈法抚慰自杀者的心灵，以盼透过美妙的音乐能及时挽救那些欲自寻短见的人，并早日让青木原树海摆脱“自杀森林”的坏名声。

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据《法新社》报道，这名60岁的渡边乃当地土生土长居住在青木原树海（自杀森林）边缘的音乐人，8年来谨守用音乐去影响生命的使命，希望透过美妙动人的音乐及时挽救那些一时看不开的生命。

每个万籁俱寂的夜晚，渡边都会在其世外桃源的家园打开扬声器，或播放摇滚乐，或弹奏自己喜爱的歌曲，如英国乐团披头四成员约翰连侬的《想像》（Imagine）等治疗系金曲，以各种类型的音乐作为桥梁劝说陷入绝望的人放弃自杀。

他相信音乐能触动人心，解救内心深处被混沌吞没的人们。他曾看到有人听到其音乐后打消自杀念头，折返回头离开森林。他也曾当心理辅导员，直接介入说服一名来自大阪的男子打消死念。

“那名男子打消自杀的念头回家后，至今仍有通过脸书和我交流传讯息。”

不满网红森林拍摄遗体

然而，渡边这边厢抚慰自杀者的心灵以消除“自杀森林”污名，那边厢却有网红到自杀森林公开拍摄遗体，再次泛起“自杀胜地”议论的浪潮，此举触怒了在当地土生土长的渡边。

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对当地人而言，青木原树海是神圣且不可随意侵犯的地方，因此对树林沦为“自杀胜地”或“自杀森林”的相关说法感到愤怒。

“我生于这里，有责任保护这片土地，这是自然的森林，是我们信仰的森林，不是你们认为可以做那种事的地方！”

作者编剧作负面题材

树海成“自杀胜地”

青木原树海在九世纪中叶形成，当时富士山火山爆发，岩浆覆盖地区最终演变为这片30平方公里的树海。自1970年起，这里就常被小说作者、影视编剧作为题材，绘声绘影将其描绘成“自杀胜地”，导致越来越多人前来自寻短见。后来政府致力灌输国民自杀预防概念，不再公开统计数据以免为这座森林进行宣传，近年来自杀率已降低。

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美国网红保罗（Logan Paul）在2017年12月31日上传地点为青木原树海的拍摄片段，视频内容对自杀遗体大为不敬惹众怒，引起全球轩然大波，随后道歉删除，此前该视频已有超过数百万的观看率。