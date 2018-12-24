今年表现跌宕起伏．期待马健儿2019高飞 2018年的焦点，集中在黄金海岸共运会和雅加达-巨港亚运会，这两大综合型运动会成为大马健将证明自己努力付出的平台，在他们实施的计划也面临考验。

阿兹祖在本届亚运会独得1金1银1铜，是表现最亮眼的大马选手。

（吉隆坡24日讯）时光飞逝，2018年迎来落幕的倒数几天，大马体坛也在这一年各项大小赛事中书写了跌宕起伏、欢欣与悲伤的历史故事。

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总体而言，2018年不是大马体坛的好年份，虽然无法否定大马健将在本土或世界各项大赛夺得各种奖牌或创造各项新纪录的成就，但如细看，这显然并不足够。

共运亚运都不达标

2018年的焦点，集中在黄金海岸共运会和雅加达-巨港亚运会，这两大综合型运动会成为大马健将证明自己努力付出的平台，在他们实施的计划也面临考验。

但具有讽刺意味的是，大马代表团在这两项运动会无论是金牌数或是整体排名，都未能达标。尽管选手们的表现比上一届略有提升，但所有目标未能实现，谁该负起责任？

在4月的共运会开赛前，前青体部长凯里挑战所有领奖台计划的选手夺得奖牌，因为这是他们展现自身水平的最佳平台。虽然凯里也未设定奖牌目标，但大马代表团最终未能完成跻身奖牌榜前10名，只排名第12位，还好成功超越了2014年格拉斯哥共运会的金牌数（6金7银6铜），以7金5银12铜收官。

两大赛都无法跻身前十

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随后在8月亚运会，大马代表团再次被挑战跻身奖牌榜前10位，首相敦马哈迪在授旗礼上公布这个目标，对大马健将寄以厚望。

要完成这个目标并非不可能，因为大马代表团曾在2010年广州亚运会夺得9金18银14铜，但大马代表团最终只以7金13银16铜排名奖牌榜第14位，未能达标，但不否认表现比2014年仁川亚运会的5金14银14铜略佳。

青体部重新调整训练计划

基于大马代表团在两个运运会的表现，现任青体部长赛沙迪感到不满意，从而宣布重新调整运动员训练计划。

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“领奖台计划”是青体部始于2016年的计划，最终目标是在2020年的东京奥运会实现大马首枚金牌梦想，同时要在2018年共运会和亚运会排名奖牌前10位。

如今在两大运动会未达标后，“领奖台计划”被全面重组，明年将在国家体育理事会（MSN）监督下运行。

新计划采用逐步提升的系统计划，灵活选择运动员并且有效地执行计划，以更容易完成目标。

残障运动员值得赞扬

青奥会小将表现出色

不过，除了共运会与亚运会失利，大马体坛仍有不少值得称道的表现，特别是残障运动员展现了战斗精神，他们在残亚运会以17金26银25铜排名奖牌榜第8位，超越2014年仁川亚运会的15金20银27铜。

与此同时，大马年轻选手同样表现出色，他们在布宜诺斯青少年奥运会带回2金1银的绝佳成就。

18岁的国家羽球队女单天才吴堇溦成为史上第一位得青奥会金牌的大马选手，她随后也第2次夺得世青冠军。此外，大马钩球队也史上第一次夺得青奥会金牌；何凯琳则在韵律操收获银牌。

除了国外的赛事，大马选手在今年霹雳马运会也有不俗表现。