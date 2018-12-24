“柔巫统退党潮平息”‧哈斯尼抨退党者没原则 巫统柔佛州联委会主席拿督哈斯尼深信，随著党主席拿督斯里阿末扎希将职务交予署理主席拿督斯里莫哈末哈山，柔佛巫统不会再出现退党潮。

（柔佛‧新山24日讯）巫统柔佛州联委会主席拿督哈斯尼深信，随著党主席拿督斯里阿末扎希将职务交予署理主席拿督斯里莫哈末哈山，柔佛巫统不会再出现退党潮。

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他抨击，之前退出柔佛巫统的数名人民代议士，是没有原则和鲁莽的人。

他昨晚在一场宴会上受《马新社》记者询及数名巫统议员和前领袖退党的事件。

哈斯尼也是柔佛州议会反对党领袖和文律区州议员。他表示，退党者的目光短浅，而且没有抗压能力；半岛和沙巴巫统退党潮只涉及领导层，并没有影响基层。

他说，身为人民代议士，不应该只为选区发展著想，他们之所以能成为候选人和中选，是因为他们相信党的斗争。

他说，退党者都是没有原则者，他不解当初他们为何加入巫统？

今年5月，柔佛巫统3名州议员宣布退党后加入土著团结党，即素里里区州议员拉士曼、旧柔佛区州议员罗斯勒里及兴楼区州议员爱维雅达丽。

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巫统宣传主任拿督三苏安努亚日前证实，6名退党的巫统国会议员是拉律区国会议员拿督斯里韩沙再努丁、乌鲁登嘉楼区国会议员拿督罗素华希、丰盛港区国会议员拿督阿都拉迪夫、打昔牛汝莪区国会议员拿督沙布丁、沙白安南区国会议员拿督莫哈末法西亚和丹那美拉区国会议员拿督斯里依克马希山。