陈文亮：快乐学习 在我的小学时代，从一年级开始就有考不完的试，年终和年中考试是必定有的

在我的小学时代，从一年级开始就有考不完的试，年终和年中考试是必定有的，还有各科目的不定时小考及语文课听写，还有教师不定期来一个突击考试，表示要测验我们的程度，让部分学生，包括我也觉得上学很有压力。

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尤其每次开学还不到一个星期，椅子都还没有坐热，教师就宣布要考试了，让开学的那种兴奋心情一下子就没了。



我相信现在的学生应该比我们那个年代更压力，尤其现在父母都怕孩子输在起跑线上，从小就让孩子去补习及学习许多才艺，比大人还忙。



父母、学校之间爱比较成绩，无形中也成为孩子的负担。日前我国教育部宣布明年起一至三年级的小学生不必进行年终和年中考试，虽然此宣布有些仓促，但相信多少都能减轻学生的压力。



始终认为，小学时段，尤其是一、二年级应该是让孩子快乐无压力的学习，适应及融入团体生活，吸收一些有趣又有用知识，不用担心需要应付考试。小孩太早面对考试压力不见的是好事，可能让他对上学产生反感，对学习失去兴趣。也许，学生们也会觉得去上学读书只是为了要应付考试，考完试后就忘记所学的一些东西，因他们很快要记下下次考试需要记的东西。



有些父母担心，没有考试后，会不会造成学习懒散，而不用心上课？其实，教师之后将针对学生上课时表现，每天进行多方面评估，相信还是能保持一定的水平。这项政策的实行必然有利有弊，结果如何还有待观察。



（星洲日报．砂拉越．评论．作者：陈文亮）