评国羽全年表现．诺萨：今年比去年好 诺萨为自己的看法给出了解释，他表示，羽总勇敢地派年轻球员参加更多国际赛事，不再太过依赖资深球员，已取得积极成果。

雪兰莪在亚航全国青少年羽球联赛决赛中成功卫冕男女双冠，两队各自以3比2和3比1击败槟城男女队。

（吉隆坡24日讯）大马羽总会长拿督斯里诺萨在评价大马国家羽球队今年的表现时，认为球员们的表现比上赛季更好。

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诺萨为自己的看法给出了解释，他表示，羽总勇敢地派年轻球员参加更多国际赛事，不再太过依赖资深球员，已取得积极成果。

诺萨星期日在武吉加拉冠军体育馆举行的亚航全国青少年羽球联赛决赛后说：“当我成为教练和训练委员会（C＆T）主席时，我们的球员参加2016年里约奥运会，并赢得3枚银牌。”

“面对下一届奥运会（2020年东京奥运会），我们不能仅仅依靠老球员，我们必须依靠年轻球员，接下来不管是汤杯还是其他等重大赛事，我们都将展让新人担起重任。

“在2018年底，我们可以看到国羽所参加的每一个赛事，都会有21岁的球员参赛。”

目前在国羽受到关注的年轻球员包男单李梓嘉，女单吴堇溦，男双谢定峰与苏伟译、混双许邦荣与谢宜茜、陈堂杰与白燕微；而20岁的梓嘉和18岁的堇溦，是今年表现最出色的年轻球员。

年轻球员表现值得赞扬

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梓嘉在台湾超级300赛夺得冠军，也在韩国超级300赛拿到亚军；堇溦则创造历史成为首位夺得青奥会金牌的大马球员，同时也第2次赢得世青冠军。

因此，诺萨相信，国羽会在2019年以更大的信心开启新的一年，而且男单一哥李宗伟也预期会在明年一月回到国羽报到恢复训练。

宗伟自今年10月完成鼻癌治疗后，将在12月杪回到台湾复诊，等待医生给出重返训练场的“绿灯”。

诺萨说：“从今年所有年轻球员的表现来看，我认为我们在2019年将迎来更好的开始，特别是奥运积分赛将从明年4月杪开始。““我相信新老球员的结合以及宗伟的回归，将使国家队更好地迎接明年的比赛。”

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亚航全国青少年联赛

雪兰莪再成双冠王

另一方面，在星期日落幕的亚航全国青少年羽球联赛决赛中，雪兰莪成功卫冕男女双冠，两队各自以3比2和3比1击败槟城男女队。

所有冠军队的球员将有机会在国家队接受为期3个月的试训期，之后有望进入国家队。

每个类别的冠军能获得2万令吉奖金，亚军1万5000令吉，季军1万令吉和第4名5000令吉。