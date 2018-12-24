张建卿：挑拨煽动情绪． 勿把宗教 当 政治工具 青集团执行董事张建卿指出，任何一个宗教都是劝人行善

（诗巫24日讯）常青集团执行董事张建卿指出，任何一个宗教都是劝人行善，传播爱的信息、爱的力量，提倡社会的正义、平等与包容。但也有人把宗教当成政治与教育的工具，把宗教当成挑拨煽动情绪与仇恨的利器。

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他称，爱、感恩、包容、信任和真诚是新马来西亚万民团结最重要的基石。在大马这个多元文化、多元宗教的社会，没有人希望看到宗教走向极端化。教育部长马智礼说，“让砂拉越、沙巴成为宣教沃土”的言论，很容易让砂拉越这个原本崇尚多元、自由、和谐的宗教精神和社会契约出现不安，让人产生疑虑。



张建卿今午于常青集团员工俱乐部主办“2018常青圣诞午宴”致词时说，宗教的信仰，在于去除人性中的自私和恶念，约束规范一个人的行为，发扬人性的善良和爱心。信仰，是一种生活的实践。



■趁佳节反思信仰态度



张建卿说，对别人付出关心和爱心，是生活的本分，也是基督徒应尽的责任，做个有爱心人，不但可让人生活充实，也可让每个人在奉献自己的过程中，活出人生的价值和意义。



“我很高兴可以和同事们欢聚，一起欢度圣诞佳节的降临，分享圣诞佳节的热闹和喜乐。我们除同欢共庆之外，也要记住庆祝圣诞节的意义和目的，努力实践作为基督徒应有的信仰价值和生活态度。”



他称，一个人的信仰态度，有时会如潮水一般有起有落。藉圣诞佳节，大家应深刻反思自己的信仰信念，是否依然坚定不移，是否需要加固和升华。简单而言，是不是做到信徒应做的工作。

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“一个有爱心的人，他是不会吝啬把爱和人分享。如果每个人都能在有限的生命和时间里，一起散播爱的信息、爱的祝福、爱的能量、爱的分享，让每个人都能在爱的世界里，分享生活的喜悦，让每个人，因为爱而时时感受到别人的存在，因为爱而化解人与人之间的误会和仇视。”