紫盟羽球联赛．卫冕军强取2连胜．八打灵狂胜反弹 首位出场的大马国家羽球队男单詹俊为只花了23分钟便以3比0（11比7、11比8、11比5）打败郑嘉恒；女单林吟芳在次场也以3比1（11比6、11比7、3比11、11比6）击败叶睿晨；男双谢定峰与万纬聪接着同样以3比1（11比6、11比9、9比11、11比6）轻取黄智达与叶睿庆，帮助球队锁定胜利。

（雪兰莪．赛城24日讯）在揭幕战惜败给安邦再也后，八打灵经过沉淀、痛定思痛，星期日在紫盟羽球联赛以15比4狂胜香妃城，迎来新赛季首胜；卫冕冠军蒲种联军表现强势豪取两连胜。

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首位出场的大马国家羽球队男单詹俊为只花了23分钟便以3比0（11比7、11比8、11比5）打败郑嘉恒；女单林吟芳在次场也以3比1（11比6、11比7、3比11、11比6）击败叶睿晨；男双谢定峰与万纬聪接着同样以3比1（11比6、11比9、9比11、11比6）轻取黄智达与叶睿庆，帮助球队锁定胜利。

格罗娅：很快就投入比赛

八打灵的新加坡与澳洲混双组合丹尼和格罗娅虽然遭受到顽抗，但仍成功以3比1（11比7、11比8、9比11、11比8）收拾拉兹兰与叶仪。

格罗娅在赛后说：“这是一场很好的比赛，我们比上一场比赛更好准备和更兴奋。在上一场比赛，我们很迟才进入状态，但这一次我们从比赛一开始就投入。在第3局比赛中，我们在适应风向方面遇到了问题，但我们在第4局比赛中成功地回到了正轨上。”

伊斯干达战胜苏德智选择退出国家队成为职业球员的男单伊斯干达，最后也以3比1（11比5、6比11、11比6、11比7）擒拿前国羽师弟苏德智。

凭这场胜利，八打灵终于一扫首战不敌大热门安邦再也的颓气，重新吹响问鼎冠军的号角。

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在较早的另一场比赛，卫冕冠军蒲种联军迎来了2连胜，他们同样以15比5大胜大山脚全明星队。

蒲种联军这次的阵容和首轮一致，靠吴业振（男单）、何艳美（女单）、王耀新与张御宇（男双）、林钦华与吴芷柔（混双）以及李卓耀（男单）取得5场胜利。