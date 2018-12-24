张念群：预算案公布前．“拉大10月已要求涨学费” 教育部副部长张念群揭露，马华在2019年度财政预算公布之前的9天，已致函教育部申请调高拉曼大学学院的学费超过10%，马华总会长拿督斯里魏家祥却将调涨学费的罪魁祸首指向希盟政府，这是非常不正确及不诚实的。

张念群展示马华申请调高拉曼大学学院学费的申请函。（图：星洲日报）

（柔佛．古来24日讯）教育部副部长张念群揭露，马华在2019年度财政预算公布之前的9天，已致函教育部申请调高拉曼大学学院的学费超过10%，马华总会长拿督斯里魏家祥却将调涨学费的罪魁祸首指向希盟政府，这是非常不正确及不诚实的。

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她今日在大古来华小所召开的新闻发布会上披露，根据她所取获的文件，马华于10月23日致教育部申请调涨学费，即比11月2日所公布的财政预算早了9天。

她指出，申请调涨的理由包括该大学学院的学费低廉，且国阵政府在2013年至2018年期间，所获得的拨款一直在减少。

她说，魏家祥一直强调要调涨学费，是因为希盟政府在2019年财政预算案给予拉曼大学学院的拨款削减至550万令吉，这几乎是栽赃嫁祸的说法。

她说，马华在10月已提出涨学费申请，理由包括拨款一直在减少，魏家祥现在却在迫希盟政府“吃死猫”，把责任推到希盟政府，这是在贼赃嫁祸。

公布特别拨款

柔123华中华小获742万

张念群今日公布柔州获得华中华小特别拨款的123所学校，包括121所半津华小及2所华中，总额为742万1830令吉，其中获得最多拨款的学校是新山国光二校，即28万令吉。

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新廊小学之前获拨400万建校

此外，即将搬迁至新山马西的东甲新廊小学，较早前也获400万令吉的建校基金拨款，这意味着柔州所获得的拨款数额达1142万1830令吉。

财政部于今年8月10日批准1亿5000万特别拨款给半津华小，以及10月15日批准1500万令吉给华小，柔州是全国第二个公布受惠学校名单的州属。第一个公布名单的州属是森美兰州，预料其他各州的受惠学校也会在这个星期陆续公布。

张念群也是古来国会议员，她于今早到大古来华小听取该校特别拨款所进行的工程进展汇报后，发表谈话。

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出席汇报会者包括士乃区州议员郑凯聪、古来教育局局长再纳、该校校长苏绣蓉、该校董事长王瑞生等。

获拨款学校经估价师审核

她强调，获得拨款的学校都是有需求及迫切，并由特许估价师针对各校所呈交的估价表进行审核，对此她问心无愧，且获得最多拨款的学校不在她的选区，也不在教育部部长兼新邦令金国会议员马智礼的选区。

她表示，获得第二多拨款的学校为国光小学26万，及排名第三的是皆获得20万的新山宽柔四校及道文小学。

张念群说：“希盟从没有把政治因素牵扯在华校拨款，我记得道文的董事长是张秀福（马华依斯干达公主城区会主席），该校仍获得第三高的拨款。”

她表示，对张秀福之前挑战她公布拨款名单感到莫名其妙，因从前任教育部副部长拿督张盛闻的时代就从未公布名单，如今换了政府后，张秀福却想追此名单。

不过，根据本报了解，张秀福目前已不是道文董事长。

张念群（中）在汇报会上，公布柔州获得华中华小特别拨款的123所学校名单。左起为苏绣蓉、再纳；右起是王瑞生及郑凯聪。（图：星洲日报）



6半津华小1华中没申请拨款

张念群表示，全柔127所半津华小，有6所没有申请拨款，即峇株巴辖普乐小学、励勤小学、班卒小学、哥打丁宜培民小学、育华小学、古来文化小学。全柔3所华中，未提出申请拨款的是昔华中学。

她指出，最近马华一直追问特别拨款的进程，因而她也公布了一份特别拨款演进表给媒体，指从财政部于8月10日批准特别拨款至本月21日教育部完成所有学校的转账，费时4个半月，这是前朝政府没有做到的。

她透露，电子转账将依据个别银行的程序，需时2至3个工作日，目前陆续有学校确认已收到拨款，希望这个星期仍未获得拨款的受惠学校，能够通知她。