移民局：解决入境处拥挤．拟增柜台采最新科技 移民局总监拿督斯里慕斯达法说，该局拟增设检查柜台及采用最新科技，解决边境入境处拥挤问题。

慕斯达法（右三）在兰斗班让的马泰关卡与一名入关的泰国公民交流。（图：星洲日报）

（吉兰丹．巴西马24日讯）移民局总监拿督斯里慕斯达法说，该局拟增设检查柜台及采用最新科技，解决边境入境处拥挤问题。

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不过，他说，此事需要经过中央政府探讨，因为涉及成本等各种问题考量。

“我们了解有关问题，致力于改善情况，并提出数项建议，因为每当出现拥挤的情况时，我们都能感受到人民的困境。

无论如何，我们将进一步与内政部商讨如何加以落实。”

慕斯达法今天巡视兰斗班让的马泰关卡，并聆听有关移民局的运作汇报时，这么指出。

他说，新柔长堤采用的摩哆车自动通关系统（M-Bike），出入境者的护照附上无线射频识别系统（RFID）贴纸，也有助解决拥挤问题。

谈到吉兰丹的走私及贩卖人口问题，慕斯达法则说，今年当局逮捕案例达138宗，包括涉及来自缅甸的案件。他说，其中一部份案件已在法庭审结，数宗案件则尚在调查。

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他也说，移民局将允许护照因水灾损毁的灾民免费更换护照，但须经过数个程序，只有特定案例可免费享有这项待遇。