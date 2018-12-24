乐华七子世界巡演·大马列其中一站 由朱正廷、范丞丞、Justin（黄明昊）、毕雯珺、丁泽仁、李权哲、黄新淳组成的乐华七子NEXT，继完成15日上海场及22日天津场的演唱会后，官方微博宣布香港、澳门、泰国和马来西亚等后续场次陆续解锁中。

乐华七子宣布展开《NEXT TO YOU乐华七子世界巡回演唱》，并确定在明年唱进马来西亚。

（吉隆坡24日讯）由朱正廷、范丞丞、Justin（黄明昊）、毕雯珺、丁泽仁、李权哲、黄新淳组成的乐华七子NEXT，继完成15日上海场及22日天津场的演唱会后，官方微博宣布香港、澳门、泰国和马来西亚等后续场次陆续解锁中，虽然大马场的时间、地点和票价尚未公布，但已让从《偶像练习生》时期就关注他们的大马网民兴奋不已，摩拳擦掌准备抢票，甚至对“种菜小当家”范丞丞喊话，“丞丞要来种白菜啦！”

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乐华七子NEXT在今年发行首张音乐专辑《THE FIRST》后，便成功举办了历时2个月、横跨7地的粉丝巡回见面会。刚发布第2张音乐专辑《NEXT TO YOU》的他们，如今宣布展开《NEXT TO YOU乐华七子世界巡回演唱》，吸引不少粉丝在微博下留言，“期待主唱毕雯珺”，“行吧！只期待朱正廷”，可说是各人皆有拥护者。