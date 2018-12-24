宣传贺岁辑借机打片·林德荣宣布《大地回春》年初一上档 Astro群星为《万象更新勇气棒嘟嘟》贺岁专辑宣传造势，参与贺岁专辑超过10年的“元老级”人马林德荣、许佳麟、庄靖毅和菲比，现场合唱勾起大家无限回忆的组曲《万象更新庆团圆》，嘲说“还有更老的不敢到场，就是萧慧敏、颜江瀚、龙纹敏等人啦！”





32位Astro群星首度公开献唱全新贺岁曲《勇气棒嘟嘟》并现场大派红包封，吉祥物“猪猪侠”在现场也显得吸晴。（图：星洲日报）

（吉隆坡24日讯）Astro群星为《万象更新勇气棒嘟嘟》贺岁专辑宣传造势，参与贺岁专辑超过10年的“元老级”人马林德荣、许佳麟、庄靖毅和菲比，现场合唱勾起大家无限回忆的组曲《万象更新庆团圆》，嘲说“还有更老的不敢到场，就是萧慧敏、颜江瀚、龙纹敏等人啦！”

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林德荣宣布贺岁电影《大地回春》定档于明年大年初一上档，曾遭火烧意外但如今康复良好的梁祖仪，穿护袜到场首唱电影主题曲《你的笑我的幸福》，并表示“来到这里感觉很亲切，因为我从小就听《大团圆》长大。”

参与Astro贺岁专辑12年的菲比（左起）、11年的Danny许佳麟和12年的林德荣，表示录唱汇集Astro历年来最受落贺岁歌曲组成的《万象更新庆团圆》时非常感触，“尤其是想起当时的第一部贺岁电影，一切回忆和感受皆涌现。”（图：星洲日报）

32位Astro艺人昨午现身利双广场举行推介礼，吴家润笑指自己和23日当天生日的潘毖伶、关萃汶、Lovell陈馷佳和Meeki美锜是“Astro最新女团”，却被主持人庄靖毅笑讽“高度参差不齐”。虽然节目单位有提出让她们对嘴，但她们却坚持唱现场，唱毕后关萃汶不禁笑言，“我看到制作人邓智彰在台下的眉头有点紧，但我们已经尽力了。”

吴家润表示很少在后台看到林德荣这么紧张，还爆料说他其实是“来Sale电影”的。因为林德荣连续12年都参与贺岁专辑录唱，吴家润因而要求邓智彰点评他的歌喉，“他从以前到现在都没什么练歌，但胜在领悟力强，所以练唱几次就已OK。”林德荣不忘笑指Danny Boy许佳麟，“我没想到你也已经变前辈了。”

而他演唱组曲时唱到满身大汗，让老婆也看不下去，现场递送纸巾让他抹汗。歌一唱完，许佳麟更表示，“很恐怖。”菲比也附和说，“对啦，好多高音哦。”