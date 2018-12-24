拉迪：更能捍卫马来人权益‧土团会比巫统更好 他说，如党主席和总裁所言，土团党是一个马来人和土著的政党，但该党在捍卫土著和马来人在宪法和社会契约中特权或权利的同时，也不会背离其他种族或忽视他们的权利。

（吉隆坡24日讯）土著团结党宣传主任莫哈末拉迪自豪的说，土团不会取代巫统，而是会比巫统更好。

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他说，如党主席和总裁所言，土团党是一个马来人和土著的政党，但该党在捍卫土著和马来人在宪法和社会契约中特权或权利的同时，也不会背离其他种族或忽视他们的权利。

他说，鉴于巫统已届“临终”，人们将土团党视为他们的“战士”，尤其是马来人，他们将视土团党为首选政党，比起巫统及伊斯兰党，更能捍卫他们的权利。

“我们意识到，在当前的政治背景下，土团党、巫统和伊斯兰党共享同一个目标市场，即马来选民，这就是为甚么，无论我们做甚么，我们斗争的原则必须明确，例如铲除贪污。”

他说，前朝政府忽略这项原则，并涉及了多宗丑闻，包括牵涉马来人的机构，这侵蚀人们对前朝政府的信心。

莫哈末拉迪说，从马来人的角度来看，土团党是另一种选择，近来的政治发展显示许多马来人已准备好加入该党。

他配合于本月29日开始举行的土团党大会，接受《新海峡时报》的访问时说，当国阵在第14届大选失去政权，巫统不再是政府的一部份，许多贪污案浮出了水面，例如在大选前，人民对一马公司（1MDB）弊案了解不多，但在大选之后，细节开始出现。

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“当这些问题逐一被揭露，许多人开始意识到他们曾被巫统前主席拿督斯里纳吉所愚弄，这些人开始寻求一个新的平台，当然，马来人的选择是土团党。”

跳槽议员需了解党斗争

他说，数名巫统议员退党跳槽到土团党，如果他们想加入伊党也可以，而土团党会确保只有那些愿意为土团党的大业和目标而战的人才会被接受入党。

“当我们进入其他人的家时，我们必须尊重其家规，重要的是，他们必须了解党的斗争和目标，党章要我们拒绝贪污并强调良好治理，这是党的斗争的基础。”

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土团党在希望联盟上台执政后举行的第一次大会将于12月28日拉开序幕，妇女组和青年团大会将在当晚开幕，然后在12月29日举行大会和辩论。

29日当晚是母体的大会和辩论，大会在第二天，即30日继续进行。土团党主席敦马哈迪将会发表政策演词，预计约有1550名代表赴会。

莫哈末拉迪指出，大会提案和辩论人名单将由署理总裁拿督斯里慕克力处理。

他透露，最受关注的提案是经济和宗教，特别是经济提案，土著对经济的参与仍然是一个“热门”的话题。

“尽管我们已经在第11大马计划中期检讨，以及9月1日的土著和国家未来大会上作出了解释，但许多人还是想了解土著议程的方向。”

指土团不会成巫统2.0

莫哈末拉迪说，该党总裁丹斯里慕尤丁和署理总裁拿督斯里慕克力为正义发声而被巫统开除，主席敦马哈迪则因同样理由离开巫统，因此，该党绝不允许巫统控制土团党的事发生。

他强调，该党将继续坚持伸张正义为其斗争原则，因此，当有人说土团党会因接纳前巫统议员而将会被巫统接管，以及将成为巫统2.0，这其实是对该党斗争原则的侮辱。

询及在巫统前议员及党员涌入之后，土团党是否会出现权力斗争的问题，他说；“我们拒绝了前政府的贪污滥权和不良治理，因此，当我们获胜时，一些叛逃的人把土团党视为他们的首选，我们不可能允许巫统接管。”

“我们也明白接受前巫统领袖和党员进入土团党的决定，将被一些希盟的盟友视为巫统接管土团党，当然，我们不会让其他人如此轻易的接管我们建立的党。”

他说，大选之后，有一部份人意识到他们犯了错，也知道前朝政府的所作所为违背了他们的信念，以朝圣基金问题为例，许多人在意识到他们被愚弄后感到愤怒。

“当这些人决定离开巫统并加入土团党时，我们必须考虑他们的意见。”

希盟各党为胜选贡献

针对有人认为土团党只有13个国会议席，在希盟中的地位脆弱的问题，他说，希盟上台执政后由马哈迪出任首相，是希盟在大选前向选民提出的献议，所以由席位少的土团党获首相职并没有问题。

“对于一个成立只有一年的政党，赢取13席已经是很不容易。”

他说，希盟的胜利是集体的胜利，不仅只是土团党，或公正党、诚信党或行动党的胜利，每党都为胜利做出了贡献。

询及土团党是否会和巫统一样玩弄马来种族情绪课题，他断然否定。

他强调，土团党明确表明了将根据宪法和社会契约捍卫马来人的利益，绝对不会利用种族课题来表达情绪，反观巫统和伊党则会在绝望中继续煽动种族情绪。

他说，巫统和伊党利用种族和宗教课题作为他们的政治本钱，在过去几年更是如此，这是煽动情绪的最简单方式。