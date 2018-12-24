输油意外司机变“火人”．新山包点工厂1死1伤 22岁柴油罗里司机为包点工厂的蒸汽炉输送柴油时意外引发大火，导致当场丧命，工厂业主也被烧伤。

消拯人员抵步时，小型柴油罗里尚燃起熊熊大火。（图：星洲日报）

（柔佛．新山24日讯）22岁柴油罗里司机为包点工厂的蒸汽炉输送柴油时意外引发大火，导致当场丧命，工厂业主也被烧伤。

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这起意外是于今日上午10时许，发生在新山茂奥斯丁花园中小型工业区慕迪亚拉尔玛斯5/17路的包点工厂。

据了解，印裔死者阿尼尔事发时正在该工厂的后巷，将小型罗里上装载的5000公升柴油转输到包点蒸汽炉，距料中途引发火苗，导致他瞬间变成“火人”。

事发时和家人及女佣在工厂前忙碌的业主林华友（54岁）听到异响，走到后巷了解情况，遭突然冒出的火光烧及全身，事后由妻子紧急送往附近的新山苏丹依斯迈医院（班兰医院）救治，目前情况不明。

事发工厂附近的一名工人梁国盛指出，意外发生时，隔壁厂房的工人听到喊叫声，以为有人在打架，于是循声往后巷查探，不料惊见一个“火人”躺在巷子地上，而前方一辆小型罗里的车头则正在着火。

他说，邻近厂家的数名工人都拿出灭火器扑灭男子身上的火，可是火势扑灭后，众人发现该名男子已经没有生命气息；至于燃起熊熊大火的罗里，则杯水车薪，起不了作用。

据他了解，该辆柴油车才抵达不久就发生了火患，但具体情况没有人目击。

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年仅22岁的阿尼尔不幸丧命。（图：星洲日报）

事发现场后巷还留下死者的鞋子 。（图：星洲日报）

包点蒸汽炉及工厂后方皆被大火波及。（图：星洲日报）



母亲：儿全身皮开肉绽

伤者林华友的母亲指出，案发时，她和儿子等四五人都在工厂前方忙着，之后，孩子听闻工厂后方传来声响便走去查探，没想到就突然被大火烧及。

她形容，儿子的全身上下，包括脸部、双手、双脚及背后都皮开肉绽，由于情况相当严重，令人十分担忧，媳妇最终决定自己驾车将他送往班兰医院治疗。

她透露，该工厂营业已有近30年的历史，这是首次发生这样的意外。

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她说，有关柴油罗里每到一定时候都会来输送柴油，但罗里司机未必是同一人。

阿末慕拉指起火原因尚需进一步调查。（图：星洲日报）

消拯局：调查起火原因

针对今次的意外事故，来自柔佛州消防及拯救局的调查官阿末慕拉披露，当局于上午10时23分接获火灾通知后，调派了柔佛再也、新山及地不佬的3辆消拯车及25名拯救人员到场支援。

他透露，拯救人员赶抵现场后，大火已蔓延至该包点工厂后方的厂房，即大约有35%的面积波及。

他说，尽管灭火时，为了找寻消防栓花费了一番时间，但拯救人员仍顺利迅速控制火势，并于中午12时完成任务收队。

他指出，意外是在柴油输送中途发生，死者原本要将5000公升的柴油转输到蒸汽炉，结果不幸引发火势命丧当场，而工厂业主则有95%烧伤，目前还在班兰医院深切治疗部。

询及火灾事故是否因输送管漏气引起，阿末慕拉表示，当局还在调查起火原因。