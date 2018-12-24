慕尤丁：实力不足‧“伊党永远是反对党” 土团党主席丹斯里慕尤丁说，伊党与巫统的实力不足，因此伊党将永远成为反对党。

（雪兰莪‧八打灵再也24日讯）土团党主席丹斯里慕尤丁说，伊党与巫统的实力不足，因此伊党将永远成为反对党。

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他是针对伊党副主席拿督莫哈末阿玛说希盟只能维持5年的言论说，反对党与希盟相比，事实已显而易见。

“巫统今天在哪里？国阵在哪里？他们只是名存实亡。从它们曾拥有的13或14个成员党，国阵现在只剩下2或3个成员党，他们很虚弱，也没有（重要的）职位。”

据《当今大马》报道，慕尤丁在土团党总部的新闻发布会上说，巫统瓦解及纵观现状，与有执政权的希盟相比，伊党没有胜算。

马来报章《Sinar Harian》今日引述莫哈末阿玛说，在敦马哈迪带领下的希盟可能在未来5年内瓦解，并声称，从他所了解希盟的现况，上述情况可能会发生。

慕尤丁则反驳说，伊党嫉妒希盟能执政成为联邦政府，并表示是伊党先拒绝加入希盟的邀请。

“当然（他们会这么说希盟），他们是反对党，而伊党将永远成为反对党。而我们曾是反对党，而我曾说我不想成为反对党太久。”

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伊党妒忌希盟成就

他感谢上苍给予机会让希盟成为政府，而伊党只是在妒忌他们的成就。

“我们曾与他们讨论加入我们（希盟），但他们却不要。”

他指责伊党拒绝希盟的邀请，并表示伊党是因他们为伊斯兰奋斗而拒绝邀请。

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“我们的斗争更伊斯兰化，要如何成为伊斯兰化？因为我们想要组织更好的政府，我们拒绝贪污，想要创造更好的未来及更有效地管理经济。”

复兴党点头土团才东渡

“这就是伊斯兰化。若这是他们认为我们只能存在5年，我相信这是不准确的推测。”

另一方面，《透视大马》则引述慕尤丁谈话说，沙巴人要求土团党东渡沙巴，为此该党正在与沙巴复兴党进行协商，避免利益冲突。

慕尤丁说，只有在获得复兴党的同意下，土团党才会进入沙巴，因不想两个政党未来出现竞争。

“我们希望复兴党可与当地人先谈判，以便他们可以接纳这些人，我们不希望与复兴党之间出现冲突……我们必须保障复兴党的利益，因为它是亲希望联盟政府的政党，对新政府而言非常重要。”

他强调，若大部份的人不希望加入复兴党，而想在土团党，两个政党对此已有共识。