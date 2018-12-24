讨钱不果失理智砸神像．毒子殴昏老母亲 一名刚出狱的吸毒者，今早向母亲讨钱时发难，砸毁家里神像还毒打母亲！

医护员及警员合力把妇女抬上担架送院治疗。（图：星洲日报）

（槟城．大山脚24日讯）一名刚出狱的吸毒者，今早向母亲讨钱时发难，砸毁家里神像还毒打母亲！

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肇事男子刚出狱数天，案发后逃走；不过，他于下午2时左右，出现在威南珍珠城，警方和民众联手把他逮捕，并押返威南警局查办。

威中警区主任聂罗斯助理总监说，警方今早接到投报后，即调查此案。

这起案件于今早8时左右，发生在春江园，29岁的华裔男子拥有多项毒品案底，曾多次被捕及坐牢。

男子疑毒瘾发作，向母亲伸手讨钱不果，盛怒下砸毁家里的神像，并痛打母亲及推倒母亲，以致母亲昏迷须送院治疗。

治安队赶抵男子已逃离

不愿具名的大山脚自愿治安队队员透露，该队今早8时30分接到求助电话，赶至现场时该男子已逃离。

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他说，该队自两三年前已多次接获该男子家人和邻居的求助电话，警方也多次逮捕该男子，惟该男子死性不改，每次回家不久即向家人要钱，讨钱不果就会打人。

“我们多次接到投诉电话，今年至少已有两三次因毒品或打人而被逮捕，然而一被放出来不久，又是因讨钱不遂而打人，之前还曾拿刀威胁和软禁家人，也曾脱光光调戏隔壁女邻居，他一回来就鸡犬不宁。

“嫌犯一直没有工作，之前有人介绍他去香厂工作，结果不到3天他就不做了，家里的经济全靠姐夫帮忙。嫌犯是家中独子，因此自小就很受宠爱，不论他做了什么家人都会让他，就算他一回来就把家里闹得天翻地覆，家人还是会接他回家。”

据了解，嫌犯已婚并育有2名孩子。

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男子的父亲陈氏（70岁）说，今早儿子向妻子亚妹（71岁）讨钱买东西吃，当妻子去取钱时，儿子突然往她头部猛打并把她推倒，导致她一度昏倒地上，幸好女儿及时发现并召来救护车把她送院治疗。