彭亨蓝眼12区部‧挺傅芝雅任州主席 公正党彭亨州12个区部主席一致支持关丹国会议员傅芝雅沙烈被委任为彭州联委会主席。

彭州10个公正党区部主席全力支持傅芝雅沙烈（左六）为新任州联委会主席。（图：星洲日报）

（彭亨‧文德甲24日讯）公正党彭亨州12个区部主席一致支持关丹国会议员傅芝雅沙烈被委任为彭州联委会主席。

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立卑区部主席礼札说，他们对党主席拿督斯里安华委任傅芝雅沙烈为州联委会主席的决定，表示全力支持。

“党主席是依照党章程作出这项决定。我们一致给予傅芝雅支持与配合，以确保公正党成为彭州希盟主要的支柱，在第15届大选取得胜利。

“我们相信她（傅芝雅）是一名具有领导能力的领袖，能领导希盟在来届大选拿下彭州执政权。”

他昨晚连同其他9名区部主席与傅芝雅会面后，在记者会上说，安华成为第8任首相后，公正党和希盟的改革议程才能彻底及全面进行，这也是符合希盟党主席理事会的协议。

下届大选要夺彭政权

礼札也不忘在会上感谢前任州主席拿督斯里法兹阿都拉曼在过去为党作出的付出与贡献，并希望法兹能继续给予新领导层指教。

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此外，傅芝雅说，公正党彭州的斗争议程是要在来届大选拿下执政权，因为希盟在本届大选未能拿下东海岸三州的执政权。

全彭公正党共有14个区部，其中12名区部都发表声明全力支持傅芝雅，剩下另外2名区部主席即文冬区部主席达斯马和百乐区部主席查卡利亚则因为人在国外，无法联系。