蓝眼党鞭非议刘伟强废死论‧“不支持就辞职”不公 首相署部长拿督刘伟强的“不支持政府法案请辞职”论，并未受到希盟友党全面支持，公正党国会党鞭拿督佐哈里阿都认同刘伟强要不支持政府废除死刑法案的执政党议员辞职是不公平的。

（雪兰莪‧八打灵再也、古晋24日讯）首相署部长拿督刘伟强的“不支持政府法案请辞职”论，并未受到希盟友党全面支持，公正党国会党鞭拿督佐哈里阿都认同刘伟强要不支持政府废除死刑法案的执政党议员辞职是不公平的。

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至于公正党议员会否被指示如何投票，他说，公正党议员应该先认真研究政府提呈国会的法案内容后再做决定，而不是现在就下定论。

议员不认同如何向民解释

作为希盟后座议员理事会主席，他表示，就算废除死刑是内阁的决定，不代表不需要与后座议员讨论。他也说，若议员本身不认同废除死刑，又如何向人民解释政府废除死刑的用意呢？

“不支持就辞职，这不公平，不是吗？”

“你应该要来跟我们（国会议员）讨论，你所谓的废除死刑是甚么意思，这层面很广，我们要看是甚么罪名，是甚么刑事罪或关系到毒品，不能只看一个角度。”

也是双溪大年区国会议员的佐哈里接受星洲日报电访时透露，政府曾为国会议员举行2场与废除死刑有关的汇报会，但都是简短的汇报会。

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“我们（后座议员）要怎么和人民说明，怎么面对群众？这是需要全面讨论的重大课题，毕竟有利也有弊。”

“有人杀了我的家人，或者毒贩闯入我家抢劫或杀了我家人，但死刑被废除了……我的意思是，如果连我自己都不满，我要怎么面对群众？”

俞利文：应征询相关者意见

他表示，即使内阁决定废除死刑，也不该仓促执行，作为后座议员的他还需要更多的时间，通过市民大会等形式收集民意。

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古晋区国会议员俞利文认为，废除死刑法案应交给国会遴选委员会深入探讨，尤其是征询相关利益者的意见，才作最终决定。

他表示，他之前在国会参与辩论时已提出本身立场，即政府在废除死刑上，除了必须深入探讨之外，还必须加强对公众的教育。

他说，公众应该对涉及刑事法典302条文的严重罪行，有更深一层的认知。

俞利文受访时指出，他个人看法是，刑事法典302条文应免去强制死刑判决，交由法官酌情决定是否判死刑。

“最重要是，我们必须尽可能接触不同的涉及人士及公众，解释政府的决定。”

他强调，国会议员可能有本身的立场与想法，作为一名尽责的人民代议士，有责任把人民的心声带进国会及讨论桌上讨论。

卡立沙末：国会废死课题表决

诚信党议员或可自由投票

诚信党国会党鞭兼宣传主任卡立沙末表示，由于废除死刑课题颇具争议，诚信党或将允许国会议员在废除死刑法案于国会的表决阶段，根据本身支持废除或保留死刑的个人立场，自由投票！

他强调，若诚信党内部讨论及辩论废除死刑的课题时，党内无法达致全体支持及认同的立场，诚信党领导层将决定这个课题是否可以在投票时拥有不同立场。

卡立沙末接受星洲日报访问时说，诚信党只会在废除死刑的法案正式提呈国会以后，才会讨论法案内容，以及决定要如何指示该党的国会议员投票。

研究法案内容才决定立场

“我们一定要看过法案内容以后，才能说支持或不支持。”

询及为何他作为内阁部长，已经在内阁会议上支持废除死刑，也需要先研究法案内容才决定诚信党议员的立场，他表示这是为了确保法案内容所使用的字眼及意思，与他们的立场是相符的。

“我们不能说，好，我们支持这个法案，没有翻阅法案内容就直接支持这个法案。”

卡立沙末指出，诚信党部长原则上支持废除死刑，但不是所有政府法案，党内都会指示议员如何投票。

“根据党纪律，如果党有下达指示自然需要遵从，除非情况是党决定，像这样（废除死刑）的课题，你根据你自己的立场投票。”

“所以，会有党给予国会议员选择权的情况。”