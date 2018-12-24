入森林检查电缆塔．国能4技工迷路受困 国能公司昨天派出8名技术人员进入瓜拉伯浪米占（Mizan）森林保护区，以进行国能电缆塔塔顶检查任务，不料其中4人在深山迷路；警方及消拯局等单位组成的搜救队伍仍在搜寻，至今未有最新消息。

（雪兰莪．乌鲁登嘉楼24日讯）国能公司昨天派出8名技术人员进入瓜拉伯浪米占（Mizan）森林保护区，以进行国能电缆塔塔顶检查任务，不料其中4人在深山迷路；警方及消拯局等单位组成的搜救队伍仍在搜寻，至今未有最新消息。

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乌鲁登嘉楼警区主任莫哈末阿德里表示，登州国能副技术主任是于昨天傍晚7时接获上述4名职员迷路在森林中的消息，而向警方投报及求助。

4人分散各地执行任务

“根据了解，按原定工作流程，8名技术人员于上午9时30分展开检查工作，并于下午6时工作结束。而4名迷路在森林里的员工，都是分散在不同的地点执行各自的检查任务。”

他说，国能副技术主任于昨晚10时55分成功与其中一名受困员工通话，对方表示当时由于天色已暗及身体疲倦，而选择在塔下露宿。

受困者分别是诺穆斯林莫哈末冬（51岁）来自龙运、莫哈末阿米鲁依斯迈（30岁）来自甘马挽、莫哈末沙兹旺华合（30岁）来自瓜拉登嘉楼，以及阿末凯里阿兹曼莫哈末（29岁）来自龙运。

莫哈末阿德里说，搜救队伍已于今早8时展开搜救工作，涉及单位包括了警方18人、消拯局7人、民防局6人、贡巴达普通行动部队25人以及国能公司职员。