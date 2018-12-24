包括朝阳政党．各方资助本南人回乡 （美里讯）朝野政党与砂民不分你我，齐心为30名滞留美里的本南人送暖！

行动党上议员林思健派送小蛋糕予本南孩童们享用。

（美里讯）朝野政党与砂民不分你我，齐心为30名滞留美里的本南人送暖！

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《星洲日报》刊出悲情本南人为求医滞留美里的故事引起读者及朝野政党高度关注，来自美里及古晋区读者纷纷联络希望资助本南人回乡及赠送物资，除了美里区国会议员张有庆率先介入协助、上议员林思健及埔奕区州议员陈长锋已允诺将赞助本南人回乡车资。

身在外坡的卑尔骚区州议员拿督陈超耀也透过人联党美里（卑尔骚）支部青年团团长陈立仁、妇女组主任方凤金、助理谢家洪等人登门拜访并送上物资，同时也将针对本南人实际需求提供援助。

林思健今早是通过《星洲电子报》得知本南人情况后火速从吉隆坡返回美里，并协同行动党美里社青团团长许溧根、党员黄新德亲自上门慰问。

本报读者黄文财（Mobile Zone业者）在得知本南人情况后，以履行社会企业责任（CSR）购买物资赠予本南人，解决他们的燃眉之急；美里星洲日报脸书也收到读者私讯，希望取得联系以协助该批本南人。

众人在参观租住单位的环境后无限感慨，林思健坦诚着实难以想像30名本南人过去竟在如此恶劣及脏乱的压迫空间内挣扎求存。

林思健表示，初步厘清要回乡的人数为4名弄葛鲁安本南人包括前村长扎咖尔，但基于佳节逼近，他们联络多名货卡司机要求载送却以休假为由推却，但他表明将会竭尽所能，希望能如愿让这批本南人在圣诞节前夕返乡团圆。

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许溧根也说，现阶段最重要是让本南人能在佳节前夕回乡，因此除了继续通过各管道与其他内陆区货卡司机联络，也呼吁若有货卡司机愿意载送可以联系他（016-8520666），行动党允诺将承担该笔车资。

■民众捐物资

与此同时，弄葛鲁安前村长扎咖尔代表全体受惠本南人对各政党代表及民众赠送的物资表示感谢，直言虽然求医路对内陆人是个艰辛路，但对于各政党与砂拉越民众跨越省份与种族送上物资与协助感到非常窝心。

30名来自弄柏谷与弄葛鲁安的本南人是在今年2月至10月间来美里求医后，因无钱返乡而滞留美里；张有庆在接获本南人求助个案时，协同媒体及福利部官员登门送物资及了解后，才揭发本南人悲情求医故事。

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本报记者昨日再度前往采访时，有7名迫切回乡本南人包括弄柏谷村长博朗纵然拖欠600令吉车资也坚持要回乡团圆。张有庆昨日也再透过助理登门送上干粮之外，也送来药膏供背部长有粉瘤的23岁本南女外敷，阻止粉瘤恶化。