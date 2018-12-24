疑不甘母亲被吓．男童踩死幼猫 一名约10岁男童疑不甘母亲被一只幼猫惊吓，朝幼猫头部猛踩一脚，导致幼猫头部受重创痛苦挣扎，送兽医处急救依然不治，成为受到争议的虐猫事件。

闭路电视拍摄到男童踩猫的过程。

（雪兰莪．八打灵再也24日）一名约10岁男童疑不甘母亲被一只幼猫惊吓，朝幼猫头部猛踩一脚，导致幼猫头部受重创痛苦挣扎，送兽医处急救依然不治，成为受到争议的虐猫事件。

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大马动物协会昨日在脸书上传一则闭路电视画面，揭发这起上个月27日早上11时30分，发生在蒲种金銮镇一栋组屋楼下的虐猫事件。

这起事件在脸书上引起热议，至今已有2万1000次的观看次数、1140次分享及638则留言，网民谴责男童踩猫行为，也有人对男童母亲未阻止孩子感到遗憾。

从该1分钟的视频可见，当时男童与母亲正在楼下，幼猫趋近男童母亲的脚部，让她吓了一跳立即移开，男童见状就往幼猫的头部狠踩一脚，幼猫立即倒地不断挣扎，似乎十分痛苦。

男童母亲随后用脚将幼猫拨开，然后带着孩子走开，幼猫的挣扎逐渐微弱，最终躺在地上一动不动。

据帖文表示，该对母子是当地居民，不过住在另一栋组屋，有居民事后向男童母亲表达不满，反遭男童母亲责骂。