花蒂玛：车资补助．非福利局负责 （美里讯）针对30名弄柏谷与弄葛鲁安本南人回程车资补助被中断，导致他们滞留美里的说词，砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉通过简讯回复，已指示美里福利局官员进一步彻查此事。

砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长花蒂玛阿都拉下令美里福利部官员彻查及了解30名弄柏谷与弄葛鲁安本南人滞留美里情况。

（美里讯）针对30名弄柏谷与弄葛鲁安本南人回程车资补助被中断，导致他们滞留美里的说词，砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉通过简讯回复，已指示美里福利局官员进一步彻查此事。

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花蒂玛澄清，旗下福利部所提供的援助并不包括内陆人来美里医院求诊后回程车资，相信提供回程车资补助应该是医院的福利小组。

她表明，由于一般民众都将官员统称为福利组，所以才会在言语及交谈中出现误解。

花蒂玛已下令美里福利局前往了解此案，并在第一时间依据情况据实向她汇报。

■应由联邦回应

另一方面，《星洲日报》记者也针对此说法向福利部不愿具名的官员查证时，这名官员表示，由于美里医院隶属联邦政府卫生局管辖，因此针对内陆人回程车资补助被中断一事，应由联邦政府回应。

弄柏谷村长博朗向本报披露，过去政府对于前往美里医院求诊的内陆村民均会提供回程车资补助，但却在今年10月无预警突然中断让他们始料未及，导致他们面临有“乡”归不得的窘境，滞留美里超过数月。