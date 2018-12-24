林思健向医院求证．联邦没取消车资补助 （美里讯）上议员林思健澄清，联邦政府并没有终止给予内陆人回程车资的补助，相信弄柏谷村长博朗及其他人申述被取消补贴费的本南人或许是个案，他表示将协助彻查以厘清是否存有误解。

面对源源不绝上门提供援助的各政党代表与民众，扎咖尔（右二）感动握着陈立仁的双手表达至深的谢意。

（美里讯）上议员林思健澄清，联邦政府并没有终止给予内陆人回程车资的补助，相信弄柏谷村长博朗及其他人申述被取消补贴费的本南人或许是个案，他表示将协助彻查以厘清是否存有误解。

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刚从吉隆坡回返美里的林思健前往探视这批滞留在美里的本南人后，对他们的遭遇深感同情，希望能为他们略尽绵力，提供所需的资助。

针对本南人申述医院福利小组官员以新政府新作风，取消内陆人车资补贴的指控一事，林思健初听闻时表示惊讶，当下立即致电美里医院行政主管欧玛拉利亚求证了解后，澄清绝无取消补助津贴的事件。

■将向卫生部反映

“这是不可能的，希盟政府最关注的除了教育课题，就是医疗课题，取消内陆人车资津贴是绝不可能发生，我相信或许在沟通上存在误会，因此我会再进一步了解。”

林思健回应，根据院方的说法，取消津贴事件指控并不属实，但每年12月15日至31日的院方总结帐目时间确实会短暂关闭补助申请的事项，但隔年1月1日就会恢复。

他认为，短暂终止补助申请事项的措施并不合理，尤其为贫困者及内陆人带来极大不便，因此，将把问题反映给卫生部，希望能商议改善的方案。

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■穷人享车资补助

“我认为，暂时关闭申请的情况是不能被允许，而是应该开放每天操作，方便来自偏远区的内陆人。”

林思健强调，根据初步了解，院方福利小组提供的内陆车资补助计划一般是开放给病患及陪同的一名家属，意即有两个人同时受惠，但也会视乎不同情况及病情给予伸缩性处理。

“实际上，车资补助计划就是为内陆人及贫困人提供的医疗福利，不可能会取消，大家无需担忧。”

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卑尔骚区州议员陈超耀委派助理谢家洪（右）登门拜访以了解滞留在美里的本南人的所需资助。