反对党领袖将易人‧依斯迈呼声最高 巫统主席拿督斯里阿末扎希交出党主席职权后，如果新任国会反对党领袖人选也出现更动，目前暂代署理主席职务的巫统副主席拿督斯里依斯迈沙比利呼声最高。

（雪兰莪‧八打灵再也24日讯）巫统主席拿督斯里阿末扎希交出党主席职权后，如果新任国会反对党领袖人选也出现更动，目前暂代署理主席职务的巫统副主席拿督斯里依斯迈沙比利呼声最高。

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马斯兰：扎希仍是反对党领袖

不过，巫统最高理事拿督阿末马斯兰澄清，该党主席阿末扎希只是下放主席职权，并没有放弃国会反对党领袖职权，因此不存在“谁来取代阿末扎希成为反对党领袖”的课题。

阿末马斯兰对星洲日报说，阿末扎希在下放职权给署理主席拿督斯里莫哈末哈山时，并不包括国会反对党领袖。

“这也意味著，阿末扎希依然是国会反对党领袖。”

阿末马斯兰也是笨珍国会议员，至于党内有人建议他接任国会反对党领袖，他说论辈分，应该是副主席拿督斯里依斯迈沙比利顺位接任，还轮不到他。

“他是巫统党鞭，是副主席，根据辈分，当然轮值者，不过，此事得与阿末扎希和莫哈末哈山讨论后才能议决。”

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目前巫统依然是最多议席的反对党，国会反对党领袖传统上由巫统主席出任，不过由于巫统代主席莫哈末哈山不是国会议员，无法成为国会反对党领袖。

现年58岁的依斯迈沙比利担任过青年及体育部长、国内贸易及消费人事务部长、农业及农基工业部长以及乡区及区域发展部长。

安努亚也是人选之一

另外，现年62岁的巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙或是巫统考虑的人选之一；至于前巫青团长兼林茂区国会议员凯里在巫统党选竞选党主席失利和身无党职，相信不会被考虑。

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巫统爆发退党潮后从54席减至37席，仍是国会最大反对党。伊斯兰党有18席，以及砂政党联盟（GPS）共19席。

需获其它反对党同意

依斯迈沙比利接受星洲日报访问时表示，根据惯例，国会反对党领袖是从国会最大反对党选出，然而需获得其它反对党的同意。

“首先，巫统最高理事会将建议国会反对党领袖人选，之后与其它反对党包括伊斯兰党、砂拉越政党联盟（GPS）讨论和获得他们的同意，不是巫统说了算。”

他表示，上周五召开的巫统特别最高理事会会议并无讨论国会反对党领袖人选课题，因为下次国会会议是在3月，目前尚言之过早。

他也说，巫统最高理事会将在明年1月或2月讨论国会反对党领袖人选，才跟所有反对党商讨此事明年第14届第2季第1次国会下议院会议，将于3月11日至4月11日召开，为期20天。