轮胎大道滚动数公里．警缺线索难追查 近日在社交媒体广传的南北大道轮胎滚动事件，相信是于上个月初发生在南北大道靠近鹅唛地区，但基于没有更多的线索，警方也无法追查轮胎下落。

在大道上自滚的轮胎目前下落不明，警方因大道公司无法提供更多资料，无法追查它的下落。

（雪兰莪．八打灵再也24日讯）近日在社交媒体广传的南北大道轮胎滚动事件，相信是于上个月初发生在南北大道靠近鹅唛地区，但基于没有更多的线索，警方也无法追查轮胎下落。

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雪州交通调查及执法组主任阿兹曼警监针对网传大道轮胎自滚事件指出，警方迄今没有接获任何因这起事件引发的交通事故。

疑上个月初发生

他说，警方在社交媒体流传该视频后向大道公司查询，初步相信该事件于上个月3日，发生在鹅唛地区。

他说，基于大道公司也无法提供任何有效的信息，负责调查的交警也无法得知该轮胎的下落及是否有伤及道路使用者。

“警方也向上传视频的网民查询，得知该视频并非他所拍摄，他是在WhatsApp接到该视频后上传至脸书，没想到却引起网民热议。”

这段视频的拍摄者相信是一名货车司机，他是在大道行驶时看到一个轮胎在大道上滚动而放慢车速沿路跟拍，结果还因此遭到后方的罗里鸣笛示警。

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那位司机被鸣笛后说道：“（那个轮胎）几时停下都不懂，谁敢超我的车就去吧！小心变成受害者。”

由于轮胎不断往左至右，从右到左移动，一辆在左边车道行驶的货车也放慢了车速，避免撞上轮胎，至于轮胎往右滚时，与一辆轿车“擦身而过”，惊险万分。