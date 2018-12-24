阿兹莎：体现尊重关爱·“各族维系友好情谊” 副首相拿督斯里旺阿兹莎今日吁请全民，继续在多元族群与宗教之间维系现有友好的情谊及持续维护国家的安宁与和平。

（吉隆坡24日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎今日吁请全民，继续在多元族群与宗教之间维系现有友好的情谊及持续维护国家的安宁与和平。

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也是妇女及家庭发展部长的旺阿兹莎说，配合圣诞节的降临，大马各族人民之间应持续体现相互尊重、谅解和关爱的精神；这不是一件容易被摧毁的事。

她发表2018年圣诞节献词时说，政府也吁请人民更关心贫穷阶级、乐龄人士、被边缘化一群及极需要一瓦遮顶的弱势群体。

她强调，团结就是力量，分裂就灭亡。“因此，让我们专注在正面的事情上，事实上，正面的事比负面多。”

她说，伊斯兰教导人们要互相宽容，在可兰经第60章第8和9节，真主要求所有穆斯林公平与良好地对待与穆斯林没有仇恨的非穆斯林。

她形容，作为大马人，我们是很幸运的。

她祝贺所有欢庆圣诞节的国人，圣诞节快乐与假期愉快。