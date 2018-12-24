谢家洪：内陆设施不足． 来美里求诊负担重 （美里24日讯）卑尔骚区州议员拿督陈超耀持续关注滞留在美里本南人需求，除了透过助理谢家洪联系美里慈善机构联跟进本南人需要，也将探讨如何有效解决长期困扰本南人千里迢迢赴院求医的交通费问题。

身在外坡的卑尔骚区州议员陈超耀透过助理谢家洪（中）向滞留美里的本南人表达关切。

（美里24日讯）卑尔骚区州议员拿督陈超耀持续关注滞留在美里本南人需求，除了透过助理谢家洪联系美里慈善机构联跟进本南人需要，也将探讨如何有效解决长期困扰本南人千里迢迢赴院求医的交通费问题。

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由于陈超耀身在外坡，因此无法亲自前往探视此批滞留在美里的本南人，但也透过助理及人联党美里（卑尔骚）支部党员们于昨日送上物资解决本南人燃眉之急。

谢家洪说，现阶段已联系各慈善机构包括慈济、佛教居士林等，共同针对本南人面对的物资短缺问题给予帮忙，相关单位已承诺将会跟进并依据本南人情况给予适当资助。

他认为，内陆区由于医疗设施不足，导致内陆人往往需要转介美里医院求诊，有些病情严重或特殊者也需要定期复诊，而来回车资往往对生活清苦的内陆人造成沉重负担。