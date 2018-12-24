林冠英：勿让种族宗教极端分子抬头·人民团结国家昌盛 财政部长林冠英说，脱离由种族或宗教主导的敌对经济政策，大马经济才能透过追逐投资、关注经济福利、促进私营企业和人才多样化政策达到成长，进而繁荣昌盛。

（雪兰莪．八打灵再也24日讯）财政部长林冠英说，脱离由种族或宗教主导的敌对经济政策，大马经济才能透过追逐投资、关注经济福利、促进私营企业和人才多样化政策达到成长，进而繁荣昌盛。

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他呼吁国人团结一致，让国家经济持续增长，维护宪法，拒绝种族主义者和宗教极端分子。

林冠英今日发表圣诞节献词时说，通过信用评级的维持，国际金融机构有信心我国能从一马公司金融丑闻引发的1兆令吉债务中再站起来。

“我们的挑战是改善人民的经济福利，特别是B40低收入群体。政府秉持透明原则在年底节省16亿令吉，我们会和公务员、橡胶小园主、垦殖民和收入低于3000令吉的家长分享这笔省下的钱。”

林冠英也是行动党秘书长兼峇眼区国会议员。

他说，希盟政府是唯一一个能够代表大马人的政治联盟，反观反对党摒弃中间路线，采取种族或宗教极端主义路线。

“他们不仅意图剥削非穆斯林和非马来人担任部长的权利，甚至是在联邦宪法中所保障的各种权益，如今，就连庆祝圣诞节也被视为无法接受。”

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他指出，种族主义者和宗教极端分子一旦成功抬头，国家就会分崩离析，孩子没有未来可言。