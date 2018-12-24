疑手机被偷酿命案．4青少年控致死变性人 4名涉嫌谋杀一名32岁沙巴变性人的华裔青少年，今日上午被控上巴生推事庭时皆否认有罪，推事索丽哈择定此案于明年1月30日过堂。

4名华裔青少年被带上巴生推事庭面控谋杀变性人。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生24日讯）4名涉嫌谋杀一名32岁沙巴变性人的华裔青少年，今日上午被控上巴生推事庭时皆否认有罪，推事索丽哈择定此案于明年1月30日过堂。

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4名被告分别为年龄21岁的刘世豪（译音）、19岁的陈建祥（译音）及两名16和17岁的少年。此案尚有一人在逃；涉嫌谋杀案者不得保释。

4人今日上午10时10分左右被带上庭时，皆以衣服遮脸，躲闪镜头，不再嬉皮笑脸。4人念初中二时辍学，暂时无业，来自巴生港口和班达马兰。

据了解，此案死者莫哈末依德里斯于本月12日约上午7时，卧倒在巴生武吉丁宜的一间酒店前，过后被送往巴生中央医院急救，惟隔日（13日）上午10时47分逝世。

警方随后援引刑事法典第302（谋杀）条文查案，并在13日晚约10时开始至14日傍晚6时30分左右，迅速逮捕4名被告。

据警方指出，初步口供显示，4名被告招认涉案，他们因怀疑死者偷窃21岁被告手机，才对死者下毒手。

死于头部重创

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死者遗体解剖报告显示，死者全身出现多达32处伤痕，包括头骨严重出血和爆裂、大脑出血等，相信被一种钝器攻击，死于头部受到重创。

控状指出，4名被告与一名在逃者，于本月12日上午7时，在武吉丁宜一间酒店前致死莫哈末依德里斯，因而抵触刑事法典第302（谋杀）条文，并可在相同法令下第34条文同读。一旦罪成，将判死刑。

此案主控官为菲道尔依德利斯，第一被告（陈建祥）代表律师是圣地亚哥、第二（刘世豪）和第四（16岁）被告代表律师则为阿玛尤索夫；第三（17岁）被告代表律师是瓦拉雷朱米。