圣诞节前夕．本南人返乡团圆 （美里24日讯）滞留美里的本南人如愿于今日在圣诞节前夕返乡团圆！

终于如愿在圣诞节前夕回乡的弄葛鲁安前村长扎卡尔（左）与妻子达乌（右）感动抱着上议员林思健（右二）及美里社青团团长许溧根（左二）表达激意。

（美里24日讯）滞留美里的本南人如愿于今日在圣诞节前夕返乡团圆！

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临别在即，弄葛鲁安前村长扎卡尔（66岁）与妻子达乌感动抱着行动党上议员林思健与美里社青团团长许溧根表达谢意，也感激连日来伸出援手的各政党及民众。

■火箭支持者赞助车资

林思健表示，原本回程车资是他与埔奕区州议员陈长锋协议共同赞助，但行动党支持者昨日表明愿意赞助，透过他移交500令吉车资予货卡司机。

“无论谁赞助车资，我们最大欣慰是让本南人赶在圣诞节前夕回乡团圆，未来将持续跟进他们的医疗和福利问题，尤其攸关资助内陆人来美里医院求诊的交通费课题。”

行动党卑尔骚支部副主席郑方仁体恤返乡的扎咖尔身无分文，自掏腰包300令吉，让他沿途能购买圣诞节所需品，与家人开心过节。

《星洲日报》持续跟进本南人因求诊而滞留美里的新闻连日来获得读者及各政党的热烈回响，随日前有7名弄柏谷本南人率先回乡，今早获得车费资助的3名本南人包括扎咖尔、乌达与10岁特殊儿外孙卡迪拉陆续踏上归途，目前租住单位的本南人减至20人。