胡栋强促调低RON95油价‧“人民倒贴政府不合理” 民政党署理主席胡栋强促请财政部长林冠英宣布调低RON95的汽油价格，而不是要人民继续倒贴政府来维持每公升2令吉20仙。

（吉隆坡24日讯）民政党署理主席胡栋强促请财政部长林冠英宣布调低RON95的汽油价格，而不是要人民继续倒贴政府来维持每公升2令吉20仙。

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他在文告中说，要人民倒贴政府，这是非常不合理的措施，而且，使用RON95的人民多数是B40收入中下的人民，政府要人民倒贴，导致人民雪上加霜。

他指出，希盟从民联的时代开始，不断告诉人民，只要他们执政，会马上降低油价，但是这个承诺到现在都无法兑现，这又是另一个跳票的大选承诺支票。

也是民政党槟州联委会主席的他表示，国际燃油价格跌至每桶52美元，RON95每公升售价应是1令吉90仙，可是希盟保持每公升2令吉20仙，变成倒是人民补贴给政府。

“我促请，政府能重新检讨并马上调低RON95汽油的价格。至于RON97汽油和柴油价，也应相应调低，好让百姓能够在这百物价格上涨的时刻得以喘息，减轻经济负担。”

他说，随著国际原油价格的下跌，政府必须重新检讨国内汽油价格，尤其是RON95汽油价格必须维持在每公升低于1令吉90仙的价位。