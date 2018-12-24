3年来需求量增两倍·租借“圣诞服装”者增 圣诞节期间，有服装出租业者推出一件百多元的流行电影和卡通人物服装，两周内一扫而空，业者透露，圣诞节租借服装者3年来增近两倍。

选择直接买下传统圣诞老人服装的顾客增，因为可以重复使用。（图：受访者提供）

（新加坡24日讯）圣诞节期间，有服装出租业者推出一件百多元的流行电影和卡通人物服装，两周内一扫而空，业者透露，圣诞节租借服装者3年来增近两倍。

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《新明日报》报道，有业者反映，近年来圣诞节电影和卡通人物服装十分受欢迎，需求逐年增加。从事服装出租业15年的钱翠雁受访时说，她今年特别从美国引进正在播放的电影《鬼灵精》（The Grinch）的圣诞卡通服装，每3天的出租价格介于每套40至80元（约120至240令吉），两周内所引进的12套全被一扫而空。

其他受欢迎的服装还包括一件售价百多元的“超级圣诞老人”等卡通人物服装，也同样两周内被借走了。

另一名业者符永锋（41岁）特地推出电影《水行侠》（Aquaman）的服装，价格介于80元至120元（约240至360令吉），目前也已全部出租。

符永锋今年共推出了百多套中电影和卡通人物的圣诞服装，包括电影《博物馆奇妙夜》的人物服装、小红帽和三只小猪等卡通服装，出租价格介于60至250元（约180至750令吉）之间。

“圣诞节充满着欢乐气氛，尤其受年轻人欢迎，而近年来越来越多人喜欢在圣诞节举行主题派对，进行角色扮演，因此卡通和角色服装的需求3年来就增加了约2倍，从原来每年只出租50套，现在一年可租出百多套，一般顾客的年龄层介于25至45岁之间。”