王晓庭：勿只“搞政治”·希盟应专注重振国誉 马青总团长王晓庭希望希盟政府在2019年多专注重振国家的声誉与信用，以务实的态度重整国家形象。

（吉隆坡24日讯）马青总团长王晓庭希望希盟政府在2019年多专注重振国家的声誉与信用，以务实的态度重整国家形象。

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她发表圣诞节献词时说，人民对希盟政府已给了足够时间与耐性和包容，但不要将这一切当作理所当然。

“2018年对大马来说是充满变数的一年，在世界各地面对天灾人祸，在这一年也迎接改朝换代，政权轮替的民主大跃进。”

文告说，希盟新政府在欢呼声中上台，他们让大马成了国际舞台中亮眼星星，顺利且和平的政权交替，大马人民成熟让我们感到光荣。

“但是，希盟政府执政才要进入第8个月，除了接二连三地提控前朝贪官，大快人心；但另一不可否认的事实是，民间对于他们的表现，已出现许多不满，甚至是开始埋怨。

文告说，执政联盟中出现的盟党之间的勾心斗角，让人民看到这个政府似乎只专注在“搞政治”，多于服务人民及为人民寻求福祉。